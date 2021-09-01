Украина практически лишилась шансов на первое место в группе отбора ЧМ. Есть риск остаться и без второго

До этого украинцы поделили очки дома с теми же казахстанцами (1:1) и Финляндией (1:1) и на выезде с Францией (1:1). Таким образом, положение в квинтете сейчас выглядит так:

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Франция — 7 очков (3 матча), Украина — 4 (4), Финляндия — 2 (2), Казахстан — 2 (3), Босния — 1 (2).

Шансы Украины на первое место теперь минимальны: даже в случае победы в очном матче с Францией при равенстве очков у «трехцветных» будет матч в запасе. Если же французы победят или хотя бы сыграют вничью в гостях у жовто-блакитных, то разрыв будет колоссальным — 6 или даже 9 по потерянным баллам. Объективно Украине может помочь только чудо.