Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Черногория
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
22
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина практически лишилась шансов на первое место в группе отбора ЧМ. Есть риск остаться и без второго

Сборная Украины в четвертый раз в четырех матчах сыграла вничью в группе D отборочного турнира ЧМ-2022 — на этот раз в гостях с Казахстаном (2:2).

Украина
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: uefa.com

До этого украинцы поделили очки дома с теми же казахстанцами (1:1) и Финляндией (1:1) и на выезде с Францией (1:1). Таким образом, положение в квинтете сейчас выглядит так:

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом
Франция — 7 очков (3 матча), Украина — 4 (4), Финляндия — 2 (2), Казахстан — 2 (3), Босния — 1 (2).

Шансы Украины на первое место теперь минимальны: даже в случае победы в очном матче с Францией при равенстве очков у «трехцветных» будет матч в запасе. Если же французы победят или хотя бы сыграют вничью в гостях у жовто-блакитных, то разрыв будет колоссальным — 6 или даже 9 по потерянным баллам. Объективно Украине может помочь только чудо.

Напомним, что на ЧМ попадают победители групп, а вот вторые команды отправятся в стыковые матчи. И две ничьи с Казахстаном могут серьезно подпортить шансы украинцев на такой вариант, если финны и боснийцы не будут терять очки против азиатской сборной.

Казахстан
2:2
Первый тайм: 0:1
Украина
 «Если вашу семью может разрушить девушка-чирлидер, нужно подумать об отношениях». Зачем клуб КХЛ отказался от группы поддержки
Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы. Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России
Ромашина: Синхронное плавание могут исключить из программы ОИ
Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Российский вратарь заключил контракт с клубом НХЛ на $12 млн
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком
СМИ: полузащитник «Барселоны» может перейти в российский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь