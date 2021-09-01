Сборная Казахстана вырвала ничью у Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 1 сентября, на «Астана Арене» в
Хозяева пропустили в этом матче первыми, причем уже на второй минуте. Ворота Стаса Покатилова распечатал Роман Яремчук.
На 68-й минуте гол сопернику забил Абат Аймбетов, но после просмотра системы VAR он не был засчитан
В итоге сократил разрыв Руслан Валиуллин, отличившийся на 74-й минуте. Основное время завершилось ничьей 1:1. Уже в добавленное время — 93-й минуте — Украину вывел вперед Данила Сикан.
Казалось, Казахстан не успеет отыграться. Но перед самым финальным свистком на 96-й минуте Валиуллин оформил дубль и спас команду от поражения.
Матч прошел в присутствии зрителей при заполняемости трибун на 30 процентов.
Впереди у сборной Казахстана две гостевые встречи — 4 сентября с Финляндией и 7-го — с Боснией и Герцеговиной.