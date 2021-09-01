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19:26 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана вырвала ничью у Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Украиной в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Украина
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Vesti.kz

Сегодня, 1 сентября, на «Астана Арене» в Нур-Султане подопечные Талгата Байсуфинова принимали соперника в рамках группы D. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Хозяева пропустили в этом матче первыми, причем уже на второй минуте. Ворота Стаса Покатилова распечатал Роман Яремчук.

На 68-й минуте гол сопернику забил Абат Аймбетов, но после просмотра системы VAR он не был засчитан из-за офсайда.

В итоге сократил разрыв Руслан Валиуллин, отличившийся на 74-й минуте. Основное время завершилось ничьей 1:1. Уже в добавленное время — 93-й минуте — Украину вывел вперед Данила Сикан.

Казалось, Казахстан не успеет отыграться. Но перед самым финальным свистком на 96-й минуте Валиуллин оформил дубль и спас команду от поражения.

Матч прошел в присутствии зрителей при заполняемости трибун на 30 процентов.

Впереди у сборной Казахстана две гостевые встречи — 4 сентября с Финляндией и 7-го — с Боснией и Герцеговиной.

Казахстан
2:2
Первый тайм: 0:1
Украина
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