Герой матча Казахстан — Украина посвятил свой дубль скончавшейся бабушке

— Игра была тяжелой, нам пришлось дважды отыгрываться. Для меня всегда честь выступать за сборную Казахстана, тем более это мои первые голы Хза главную команду страны. Хотел бы посвятить голы моей бабушке, потому что позавчера ее не стало. Спасибо всем за поддержку.

— Соскучились по поддержке болельщиков?

— Да, в условиях карантина мы играли без фанатов, не чувствовалось ощущение поддержки, которая всегда исходит от болельщиков. Сегодня эта поддержка присутствовала, люди давали нам импульс, вдохновляли идти вперед, поэтому мы играли до конца. Именно по этой причине мы вырвали ничью в концовке. Положительный результат — заслуга болельщиков.

— Во втором тайме вы активно подключались к атакам. Это была установка тренера?

— Конечно, Талгат Маруанович всегда говорит играть в футбол, не бояться, не сидеть в обороне. Стараемся не держать мяч сзади. Вся наша философия будет строиться на игре впереди.