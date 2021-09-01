«Мы полностью переиграли вашу команду». Главный тренер сборной Украины расстроен ничьей с Казахстаном

— Вы все еще верите в выход на чемпионат мира?

— Это футбол, это спорт. Я верю, верю в команду. Будем биться до конца.

— Обе игры получились схожими. Вам так не показалось?

— В принципе, да. На пресс-конференции я сказал, что Казахстан — дисциплинированная команда. Говорил это команде, но, наверное, не достучался до игроков. Такие ошибки допускались… Такие голы пропустили. Очень сильно расстроена вся команда. Надо их вывести из психологической ямы, мне нужно с ними поговорить.

— Оба гола сборной Казахстана получились похожими…

— Посмотрим, сделаем выводы, поговорим с ошибившимся игроком. Он сам очень расстроен.

— Можно ли объяснить результат тем, что у вас было не так много времени для общей подготовки с командой?

— Не буду говорить о нехватке времени. Я взял на себя ответственность, возглавив сборную на коротком уведомлении.

— Почему не играли Степаненко и Зубков?

— Степаненко отравился, у него была температура. Зубков поздно присоединился к команде, и не играл в последнее время за клуб.

— Удивил ли вас соперник?

— Не удивил ничем. Вы все видели. Я вас поздравляю с хорошей ничьей, с командой. Но я считаю, что мы полностью переиграли вашу команду. Но нереализованные моменты… Сами понимаете, тренер не может забить гол.

— Почему рано заменили Яремчука?

— Он тоже переболел, сделал прививку от коронавируса. Поднималась до этого температура, пропустил последнюю игру в клубе, и ему было тяжело. Он еще в перерыве сказал, что он не сможет играть долго.

После трех матчей в активе сборной Казахстана два очка, а у украинцев — четыре пункта по итогам четырех игр.