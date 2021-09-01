Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Россия
Хорватия
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Мальта
Кипр
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Словения
Словакия
11
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Люксембург
Азербайджан
20
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Португалия
Ирландия
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Франция
Босния и Герцеговина
11
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Дания
Шотландия
20
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Фарерские острова
Израиль
01
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Молдавия
Австрия
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Латвия
Гибралтар
00
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Норвегия
Нидерланды
11
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Турция
Черногория
21
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
22
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы полностью переиграли вашу команду». Главный тренер сборной Украины расстроен ничьей с Казахстаном

Наставник национальной команды Украины Александр Петраков поделился своими мыслями по матчу отбора чемпионата мира-2022 против сборной Казахстана. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась ничьей со счетом 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Vesti.kz

— Вы все еще верите в выход на чемпионат мира?

— Это футбол, это спорт. Я верю, верю в команду. Будем биться до конца.

— Обе игры получились схожими. Вам так не показалось?

— В принципе, да. На пресс-конференции я сказал, что Казахстан — дисциплинированная команда. Говорил это команде, но, наверное, не достучался до игроков. Такие ошибки допускались… Такие голы пропустили. Очень сильно расстроена вся команда. Надо их вывести из психологической ямы, мне нужно с ними поговорить.

— Оба гола сборной Казахстана получились похожими…

— Посмотрим, сделаем выводы, поговорим с ошибившимся игроком. Он сам очень расстроен.

— Можно ли объяснить результат тем, что у вас было не так много времени для общей подготовки с командой?

— Не буду говорить о нехватке времени. Я взял на себя ответственность, возглавив сборную на коротком уведомлении.

— Почему не играли Степаненко и Зубков?

— Степаненко отравился, у него была температура. Зубков поздно присоединился к команде, и не играл в последнее время за клуб.

— Удивил ли вас соперник?

— Не удивил ничем. Вы все видели. Я вас поздравляю с хорошей ничьей, с командой. Но я считаю, что мы полностью переиграли вашу команду. Но нереализованные моменты… Сами понимаете, тренер не может забить гол.

— Почему рано заменили Яремчука?

— Он тоже переболел, сделал прививку от коронавируса. Поднималась до этого температура, пропустил последнюю игру в клубе, и ему было тяжело. Он еще в перерыве сказал, что он не сможет играть долго.

После трех матчей в активе сборной Казахстана два очка, а у украинцев — четыре пункта по итогам четырех игр.

Свой следующий матч отборочного цикла сборная Казахстана проведет в гостях с Финляндией 4 сентября.

Казахстан
2:2
Первый тайм: 0:1
Украина
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Авангард» разгромил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Украина практически лишилась шансов выиграть группу отбора ЧМ
Российский вратарь заключил контракт с клубом НХЛ на $12 млн
Ромашина: Синхронное плавание могут исключить из программы ОИ
Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком
СМИ: полузащитник «Барселоны» может перейти в российский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь