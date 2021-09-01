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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джикия будет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с хорватами

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выйдет на поле с капитанской повязкой сборной России в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против команды Хорватии, сообщается в Telegram-канале сборной России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Место в воротах сборной России займет Гилерме, также в стартовый состав включен полузащитник Арсен Захарян.

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Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Гилерме (вратарь), Георгий Джикия (капитан), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.

Встреча группы H Россия — Хорватия пройдет в Москве, начало — в 21:45 мск.

Ранее капитаном сборной России был нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, которого новый тренер сборной Валерий Карпин не вызвал на предстоящие матчи.

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