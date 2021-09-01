Джикия будет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с хорватами

Место в воротах сборной России займет Гилерме, также в стартовый состав включен полузащитник Арсен Захарян.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Гилерме (вратарь), Георгий Джикия (капитан), Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов, Далер Кузяев.
Встреча группы H Россия — Хорватия пройдет в Москве, начало — в 21:45 мск.
Ранее капитаном сборной России был нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба, которого новый тренер сборной Валерий Карпин не вызвал на предстоящие матчи.