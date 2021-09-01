Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

Этот матч стал первым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, он возглавил команду 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Также эта игра стала дебютной в национальной команде для нападающего «Динамо» Арсена Захаряна и защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Сборные России и Хорватии сыграли между собой впервые с июля 2018 года. Тогда команды встречались в четвертьфинале чемпионата мира, который проходил в России. Встреча в Сочи завершилась победой хорватов (2:2, 4:3 — по пенальти).

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье — сборная Словакии (6), четвертое — словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).