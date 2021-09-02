Дебют Карпина в сборной: спел гимн, попал на баннер и сыграл вничью с Хорватией
Моменты первого матча сборной России с Валерием Карпиным — с Хорватией в «Лужниках» (0:0) в отборе чемпионата мира-2022.
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Моменты первого матча сборной России с Валерием Карпиным — с Хорватией в «Лужниках» (0:0) в отборе чемпионата мира-2022.
Выбор Карпина на матч с Хорватией: четыре защитника, активная средняя линия и ни одного центрального нападающего в стартовом составе.
В середине августа тренер защитил свое решение включить «всего» трех номинальных форвардов в «полурасширенный» список. В первый день осени Смолов и Заболотный остались в запасе, а Тюкавин (вместе с Фоминым) — вне заявки.
В «старте» вместе с другими полузащитниками появился Захарян — самый юный дебютант в истории национальной команды после Акинфеева. Динамовец составил атакующую тройку с Ионовым и Миранчуком при поддержке Головина и Кузяева. В команде, где все капитаны — и даже Захарян, с повязкой вышел Джикия.
Первым номером из пяти голкиперов тренер вратарей Виталий Кафанов определил Гильерме. Карпин постоянно дистанцировался от этого вопроса, хотя на предматчевой
«Спал нормально. Да, волнение присутствует. Нормальное состояние перед игрой. Гильерме в воротах. Почему? Зачем объяснение? Потому что Виталий Кафанов сделал выбор. Я не спрашивал, мне не очень интересно», — сказал Карпин в телеинтервью перед матчем.
Большой футбол вернулся в «Лужники», которые после финала чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия приняли всего четыре
За три дня до матча Россия — Хорватия лимит допуска болельщиков после договоренности РФС с Роспотребнадзором был поднят с 3 тысяч человек до более чем 20 тысяч. Дополнительно на стадион разрешили пустить привитых или переболевших зрителей.
Перед игрой публика тепло приветствовала чемпионов мира из сборной России по пляжному футболу. «Наши парни» завоевали третье в истории золото в предыдущее воскресенье в «Лужниках» на песке временного стадиона.
Национальный гимн исполнили дети в майках «Наши парни». Карпин и сборники подпевали.
На секторах трибуны за одними из ворот был развернут баннер с изображением тренера и слоганом «Погнали!». Сам специалист делился мыслями о посыле на
По ходу матча трибуны заряжали «Валерий Карпин!».
«Игра была равна» — одна из популярных цитат раннего
Начало от россиян было активным с агрессивной встречей соперника, но без продолжения. Первый опасный момент команды ударом завершил Захарян. Первый фол и сразу под предупреждение после получаса игры сделал Баринов. Остроту у своих ворот хозяева поля получили перед перерывом, когда Гильерме с Дивеевым и компанией пришлось сделать несколько подкатов и выносов.
После перерыва Карпин выпустил Заболотного, а Смолов так и остался на скамейке. Сборная выдала еще несколько интересных отрезков и завершила вечер нулевой ничьей. При всем старании Влашича, Пашалича и других звезд команда Златко Далича с учетом кадровых изменений вряд ли могла провести матч на своем же уровне ЧМ-2018. При этом и россияне после короткого сбора вряд ли могли уловить и реализовать желание нового тренера заиграть смелее и принципиально иначе в сравнении с Евро-2020.
0:0 с Хорватией в Москве — точно так же начал Гус Хиддинк в отборе Евро-2008. Сейчас сборная сохранила равенство с хорватами к середине отбора ЧМ-2022. Дальше — выезд на Кипр и встреча с Мальтой на стадионе «Спартака».
Артем Агапов