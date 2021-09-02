Карпин объяснил отсутствие Смолова в матче сборных России и Хорватии

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Встреча завершилась со счетом 0:0. В первых шести матчах чемпионата России Смолов забил шесть мячей за «Локомотив», он является лучшим бомбардиром турнира. В игре с хорватами форвард не появился на поле, после перерыва на замену вышел нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

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«Мы понимали, что хорваты будут оказывать на нас давление, будет тяжело. Нужен был футболист, который поможет нам зацепиться за мячи и отодвинуть игру от своих ворот. Что он [Заболотный] и сделал, молодец», — отметил Карпин.

В стартовом составе сборной России в группе атаки на поле вышли Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Алексей Ионов. «Если тройка нападения не забила, то не все получилось. Но в целом они неплохо взаимодействовали», — сказал Карпин.

«Пытались показать смелый футбол. Пока делали все правильно, даже что-то получалось в прессинге. Понятно, что всем мы не довольны, некоторые вещи у нас еще не получаются. Но, в принципе, для первой игры нормально», — заключил главный тренер сборной России.