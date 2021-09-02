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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Даже мои игроки ошибались». Луческу нашел объяснение упущенной победе Украины в матче с Казахстаном

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Украина
КазахстанОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: dynamo.kiev.ua

"Как бы то ни было, в футболе возможно все. Сейчас уже есть сбалансированность уровней национальных сборных. Это мы увидели в матче Казахстан — Украина. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать и анализировать с ними эту игру.

Караваев — не защитник, он больше играет на фланге в атаке. Он не успел вернуться и накрыть соперника. Я не использую Караваева в защите, а только в атаке. Там он играет лучше.

Этот результат уменьшает шансы украинцев. Ошибки стали решающими", — приводит слова Луческу ua-football.com со ссылкой на DigiSport.

Напомним, что следующие два матча Казахстан проведет на выезде — 4 сентября с Финляндией, а 7-го числа — с Боснией и Герцеговиной.

Казахстан
2:2
Первый тайм: 0:1
Украина
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