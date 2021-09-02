«Даже мои игроки ошибались». Луческу нашел объяснение упущенной победе Украины в матче с Казахстаном

"Как бы то ни было, в футболе возможно все. Сейчас уже есть сбалансированность уровней национальных сборных. Это мы увидели в матче Казахстан — Украина. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать и анализировать с ними эту игру.

Караваев — не защитник, он больше играет на фланге в атаке. Он не успел вернуться и накрыть соперника. Я не использую Караваева в защите, а только в атаке. Там он играет лучше.

Этот результат уменьшает шансы украинцев. Ошибки стали решающими", — приводит слова Луческу ua-football. com со ссылкой на DigiSport.