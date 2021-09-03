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00:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли чехам в квалификации футбольного чемпионата мира

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
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В своем третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1. Хозяева поля сразу пошли в атаку большими силами, заставив гостей только обороняться. Белорусские футболисты продержались чуть более получаса, а на 34-й минуте Антонин Барак все же поразил ворота Сергея Черника. Пропустив мяч, гости стали играть смелее и, в основном благодаря уверенным действиям Виталия Лисаковича и Дмитрия Антилевского, создали несколько опасных ситуаций у ворот чехов. В концовке первой половины хозяева снова завладели инициативой, но белорусы сумели выстоять. После перерыва белорусы взяли мяч под свой контроль и минут 20 имели игровое преимущество, однако не использовали несколько голевых моментов. Вскоре чехи опять заиграли первым номером и Сергею Чернику пришлось не раз демонстрировать свое мастерство. В итоге результат так и не изменился.

До этого белорусская сборная победила в Минске сборную Эстонии (4:2), а потом уступила в гостях команде Бельгии (0:8).

Теперь команда Георгия Кондратьева отправится в Казань, где проведет два следующих поединка отборочного турнира — 5 сентября со сборной Уэльса и 8 сентября с Бельгией. Также сегодня эстонцы крупно проиграли в Таллинне бельгийцам — 2:5.

Положение команд в квалификационной группе Е сейчас таково: Бельгия — 10 очков (4 матча), Чехия — 7 (4), Уэльс — 3 (2), Беларусь — 3 (3), Эстония — 0 (3).

Напрямую в финальную стадию мирового первенства от Европы выйдут победители 10 групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций поспорят еще за три путевки в финальную часть чемпионата планеты, которая пройдет в Катаре.

Планируется, что финальный турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах пяти катарских городов. За награды мирового футбольного форума поспорят 32 команды со всех континентов планеты. На предыдущем чемпионате мира в России-2018 золото завоевала сборная Франции, обыгравшая в финале футболистов Хорватии со счетом 4:2. В матче за третье место бельгийцы победили команду Англии с результатом 2:0.

Сборная Беларуси еще ни разу не попадала в число участников финальных турниров чемпионатов мира и Европы.

Чехия
1:0
Первый тайм: 1:0
Беларусь
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