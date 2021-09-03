Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд и повторила мировой рекорд

Команда Роберто Манчини повторила мировой рекорд по количеству матчей подряд без поражений. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а команда Бразилии — с 1993 по 1996 год. В последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).