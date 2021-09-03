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00:00 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд и повторила мировой рекорд

ТАСС, 2 сентября. Сборная Италии по футболу сыграла вничью с командой Болгарии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года и продлила свою беспроигрышную серию до 35 матчей, повторив мировой рекорд.

Италия
БолгарияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе итальянской команды забитым мячом отметился Федерико Кьеза (16-я минута). У гостей отличился Атанас Илиев (39). Итальянская команда прервала победную серию из 14 игр.

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Команда Роберто Манчини повторила мировой рекорд по количеству матчей подряд без поражений. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а команда Бразилии — с 1993 по 1996 год. В последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).

Летом 2021 года сборная Италии стала чемпионом Европы, выиграв все семь матчей.

В другом матче группы С сборная Северной Ирландии со счетом 4:1 на выезде обыграла команду Литвы. Первое место в группе занимает сборная Италии (10 очков; 4 матча). Далее идут команды Швейцарии (6; 2), Северной Ирландии (4; 3), Болгарии (2; 4) и Литвы (0; 3).

Италия
1:1
Первый тайм: 1:1
Болгария
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