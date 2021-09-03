Сборная Италии по футболу не проиграла в 35-м матче подряд и повторила мировой рекорд

В составе итальянской команды забитым мячом отметился Федерико Кьеза (16-я минута). У гостей отличился Атанас Илиев (39). Итальянская команда прервала победную серию из 14 игр.
Команда Роберто Манчини повторила мировой рекорд по количеству матчей подряд без поражений. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а команда Бразилии — с 1993 по 1996 год. В последний раз итальянцы потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).
Летом 2021 года сборная Италии стала чемпионом Европы, выиграв все семь матчей.
В другом матче группы С сборная Северной Ирландии со счетом 4:1 на выезде обыграла команду Литвы. Первое место в группе занимает сборная Италии (10 очков; 4 матча). Далее идут команды Швейцарии (6; 2), Северной Ирландии (4; 3), Болгарии (2; 4) и Литвы (0; 3).