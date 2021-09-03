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00:21 (мск), источник: ТАСС

Гол Классона помог шведам обыграть испанцев в отборочном матче чемпионата мира 2022 года

ТАСС, 2 сентября. Сборная Швеции на своем поле со счетом 2:1 обыграла команду Испании в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Команды выступают в группе В.

Швеция
Краснодар
ИспанияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александер Исак (6-я минута) и Виктор Классон (57). У испанцев отличился Карлос Солер (5). Полузащитник «Краснодара» Классон провел 51-й матч за сборную Швеции и забил 11-й мяч.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 2.09.2021, 21:45

Швеция2Испания1

В другом матче группы В сборная Грузии на своем поле проиграла команде Косова со счетом 0:1. В турнирной таблице первое место занимает сборная Швеции (девять очков после трех матчей), далее идут команды Испании (7 очков; 4 матча), Косова (3; 3), Греции (2; 2) и Грузии (1; 4).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 2.09.2021, 19:00

Грузия0Косово1

В группе Е сборная Бельгии разгромила команду Эстонии со счетом 5:2, а белорусы проиграли чехам (0:1). Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу (12 очков, 4 игры). Далее располагаются команды Чехии (7; 4), Уэльса (3; 2), Белоруссии (3; 3) и Эстонии (0; 3).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 2.09.2021, 21:45

Эстония2Бельгия5

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 2.09.2021, 21:45

Чехия1Беларусь0

Сборная Англии на выезде разгромила команду Венгрии со счетом 4:0 в матче группы I. Поляки обыграли албанцев (4:1), а сборная Андорры оказалась сильнее команды Сан-Марино (2:0). В турнирной таблице группы I после четырех туров первое место занимает сборная Англии (12 очков), далее идут команды Польши (7), Венгрии (7), Албании (6), Андорры (3) и Сан-Марино (0).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 2.09.2021, 21:45

Венгрия0Англия4

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 2.09.2021, 21:45

Польша4Албания1

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 2.09.2021, 21:45

Андорра2Сан-Марино0

В матчах группы J Сборная Германии со счетом 2:0 обыграла команду Лихтенштейна, румыны оказались сильнее исландцев (2:0), а команда Армении сыграла вничью со сборной Северной Македонии (0:0). Первое место в группе после четырех туров занимает сборная Армении (10 очков). Далее идут команды Германии (9), Северной Македонии (7), Румынии (6), Исландии (3) и Лихтенштейна (0).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 2.09.2021, 21:45

Лихтенштейн0Германия2

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 2.09.2021, 21:45

Сев. Македония0Армения0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 2.09.2021, 21:45

Исландия0Румыния2
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