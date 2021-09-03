Россия в отборе на ЧМ-2022: теперь — без права на ошибку

В среду мы сдержанно порадовались за сборную в ее первом матче под руководством Валерия Карпина. Неплохой фрагментами футбол против самого сильного соперника по группе. Пара отличных моментов, чтобы открыть счет. Набранное одно очко, которое не позволило хорватам оторваться от нас, сохранив обе сборные на первых двух местах в группе Н. Все это действительно неплохо.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Но — именно неплохо. Не отлично и даже не хорошо. Победу над главным конкурентом Россия дома одержать не смогла — и теперь у нас нет права на ошибку, даже на небольшую. В оставшихся двух сентябрьских встречах отбора ЧМ-2022 с Кипром в Никосии и с Мальтой в Москве — уж точно.

Да, календарь оставшихся игр у Карпина и Ко чуть проще, чем у команды Златко Далича. «Шашечным» предстоят еще два матча с идущей третьей в одном очке от лидеров Словакией, встреча дома со Словенией, которой они уступили в первом круге, ноябрьская дуэль с нами в Сплите, в конце концов. Россияне же дважды сыграют с Кипром, примут своих обидчиков словаков у себя, съездят в гости к побежденным в марте словенцам.

Однако, чтобы подойти к заключительному туру квалификации, опережая Хорватию (в идеале) или хотя бы с шансами обойти ее на самом финише, нам больше ни в коем случае нельзя терять «свои» очки.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Карпин начал с нулей

А это значит, что даже при не самых ярких вывесках ближайшие два матча с Кипром и Мальтой становятся такими же решающими, как со всеми остальными соперниками, пусть последние выше классом и стоят в таблице выше аутсайдеров.

Тем более киприоты сейчас будут злы после сенсационного провала против мальтийцев, а у нашего нового главного тренера есть личный неудачный опыт выступления на острове Афродиты. Та ничья 1:1 в марте 1997-го стоила нам поездки на чемпионат мира во Францию. Повторять ошибки Карпина-футболиста Карпину-тренеру почти четверть века спустя нельзя ни в коем случае!

Россию, как ни банально звучит, ждут шесть финалов. И первый — уже в субботу.

4 сентября. Словакия — Хорватия, Кипр — РОССИЯ, Словения — Мальта.

7 сентября. Хорватия — Словения, РОССИЯ — Мальта, Словакия — Кипр.

8 октября. Кипр — Хорватия, РОССИЯ — Словакия, Мальта — Словения.

11 октября. Хорватия — Словакия, Словения — РОССИЯ, Кипр — Мальта.

11 ноября. Мальта — Хорватия, РОССИЯ — Кипр, Словакия — Словения.

14 ноября. Хорватия — РОССИЯ, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 4.09.2021, 19:00 Кипр - Россия -

От Европы на ЧМ-2022 выступят 13 из 55 сборных. Но напрямую в финальный турнир выйдут только 10 победителей отборочных групп. Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф, который впервые пройдет в таком виде. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не выйдут на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попадут в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

12 участников такого отборочного мини-турнира разобьют на три части по четыре команды. В каждой из них составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Три победителя финалов получат право выступить на ЧМ-2022.

Таким образом, чтобы сыграть в Катаре, сборной России нужно занять первое место в своей отборочной группе. Либо стать второй и удачно выступить в плей-офф.