Месси чудом избежал травмы. В воскресенье у Лео новая дуэль с Неймаром
Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке, где сборным пришлось играть без футболистов АПЛ.
Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке, где сборным пришлось играть без футболистов АПЛ.
Первый матч аргентинцев в ранге чемпионов Южной Америки пришелся на игру с командой, которая совсем недавно лишилась главного тренера. Португалец Жозе Пезейру известил венесуэльскую федерацию футбола о разрыве контракта, так как не получал зарплату в течение года. Это так же ненормально, как и реакция работодателей, не понявших поступка Пезейру в канун важнейших матчей. Просто надо ценить людей, которые способны сотворить маленькое чудо на континентальном первенстве, когда теперь уже бывшему тренеру пришлось
Что касается гостей, то они все же нашли язык с рядом английских клубов, поэтому в старте появились и герой Кубка Америки Эмилиано Мартинес, и выполняющий важную роль в центре поля Ло Сельсо. Последнее было особенно актуально в связи с дисквалификацией Паредеса. Игра, между тем,
Аргентина, и до этого владевшая мячом 82 процента времени, получила больше пространства и быстро разыграли лишнего благодаря тонкому пасу Ло Сельсо на Лаутаро Мартинеса. Команда Лионеля Скалони осталась верна себе, так как большинство голов в отборочном цикле забила в первом тайме, а форвард «Интера» отличается исключительно на чужих полях. Другую же — менее приятную тенденцию —
В Каракасе во второй половине игры они отправили мяч в сетку дважды, и это больше, чем за шесть предыдущих игр. Понравилось, как эффектно комбинировали аргентинцы. Сейчас уже трудно поверить, сколько скепсиса было в первое время после назначения Скалони, Теперь же все популярнее прозвище команды, образованное от фамилии главного тренера — La Scaloneta. На данный момент беспроигрышная серия Аргентины достигла 21 матча, стартовав после проигранного Бразилии полуфинала Кубка Америки-2019.
Бразильцы по воле АПЛ лишились двух ведущих вратарей — Аллисона и Эдерсона. Впрочем, Вевертон из «Палмейраса» не сильно им уступает. Он качественно заменил лидеров в двух октябрьских играх, и в Сантьяго сыграл идеально. Что до других «англичан», то наиболее чувствительными стали потери Габриэла Жезуса, Фреда, Тиагу Силвы и героя Олимпиады Ришарлисона. Да и Фабинью с Роберту Фирмину в сложившейся ситуации не стали бы лишними.
И если поначалу это совсем не ощущалось, а Неймар должен был забивать из своей фирменной позиции чуть левее ворот, то постепенно атаки игравших без травмированного Алексиса Санчеса чилийцев становились все острее. Видаль, кажется, был везде, и один раз мяч даже побывал в воротах гостей, однако ВАР подтвердил наличие офсайда.
Не случайно Тите в перерыве снял с игры Бруну Гимараэса и впервые попавшего в статовый состав пентакампеонов Винисиуса Жуниора. Ход сработал, а свежий Эвертон Рибейру добил мяч в ворота после атаки своего одноклубника по «Фламенго» Габриэла Барбозы. Не показав своей лучшей игры, Бразилия выиграла все семь квалификационных матчей, и в воскресенье в
Уругвайцы
А до этого неплохо смотрелись перуанцы, которые только в последнем июньском туре выиграли первый отборочный матч, и на волне того успеха стали четвертыми на Кубке Америки. Судя по голу, забитому Тапией ударом через себя, кураж у подопечных Рикарду Гареки никуда не делся. Только закончилось все не устроившей никого ничьей. Насевшие на ворота гостей во втором тайме «инки» опережают в таблице только Венесуэлу, а Уругвай, в добавленное арбитром время отметившийся попаданием в штангу, упустил возможность оторваться от оступившейся в первом матче дня Колумбии.
Если Бразилия может обойтись без Малкома и Клаудинью, то Барриос — одна из системообразующих фигур в команде Рейналдо Руэды. Колумбийцы пока не отпустили его в расположение «Зенита», и встречу в высокогорном
На высоте 3593 метра над уровнем моря гости поначалу оправдывали статистику, согласно которой они не уступали Боливии на протяжении десяти официальных матчей и выиграли восемь из них. Однако эффектный гол дебютировавшего в отборочном цикле Мартинеса не стал победным благодаря чудесному спасению хозяев. Сауседо так выстрелил с дальней дистанции, что Оспина лишь проводил мяч глазами. Колумбия балансирует на грани вылета из пятерки потенциальных обладателей путевок в Катар.
В другом высокогорном матче в Кито главные события пришлись на заключительный отрезок. Все началось с того, что не без труда державшиеся парагвайцы потеряли Арсамендию. Игроку стало плохо, его увезли на медицинском каре, и на поле вышел бывший спартаковец Мельгарехо. В итоге он стал свидетелем крайне неудачной для гостей развязки, по ходу которой эквадорцы
В первом случае Торресу позволили переправить мяч в сетку головой с весьма острого угла. Во втором — сольный номер удался Эстраде, который, наплевав на коронавирусные ограничения, помчался отмечать победу с болельщиками.
Черный июнь с двумя поражениями в отборочном цикле и проваленным Кубком Америки позади, и Эквадор
Андрей Кузичев