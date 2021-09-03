Месси чудом избежал травмы. В воскресенье у Лео новая дуэль с Неймаром

Аргентина не проигрывает два года

Венесуэла — Аргентина — 1:3 (Сотельдо, 94, с пенальти — Лаутаро Мартинес, 45+2. Х. Корреа, 71. А. Корреа, 74).

Первый матч аргентинцев в ранге чемпионов Южной Америки пришелся на игру с командой, которая совсем недавно лишилась главного тренера. Португалец Жозе Пезейру известил венесуэльскую федерацию футбола о разрыве контракта, так как не получал зарплату в течение года. Это так же ненормально, как и реакция работодателей, не понявших поступка Пезейру в канун важнейших матчей. Просто надо ценить людей, которые способны сотворить маленькое чудо на континентальном первенстве, когда теперь уже бывшему тренеру пришлось из-за вспышки коронавируса поменять почти весь состав буквально накануне старта.

Что касается гостей, то они все же нашли язык с рядом английских клубов, поэтому в старте появились и герой Кубка Америки Эмилиано Мартинес, и выполняющий важную роль в центре поля Ло Сельсо. Последнее было особенно актуально в связи с дисквалификацией Паредеса. Игра, между тем, из-за обилия повреждений и стыков получалась какой-то рваной. Кажется, только уникальная координация Месси спасла капитана после того, как в него прямой ногой врезался удаленный после изучения арбитром повтора Адриано Мартинес. Защитник провел на поле менее семи минут, заменив травмировавшегося Веласкеса.

Аргентина, и до этого владевшая мячом 82 процента времени, получила больше пространства и быстро разыграли лишнего благодаря тонкому пасу Ло Сельсо на Лаутаро Мартинеса. Команда Лионеля Скалони осталась верна себе, так как большинство голов в отборочном цикле забила в первом тайме, а форвард «Интера» отличается исключительно на чужих полях. Другую же — менее приятную тенденцию — бело-голубые с успехом переломили.

В Каракасе во второй половине игры они отправили мяч в сетку дважды, и это больше, чем за шесть предыдущих игр. Понравилось, как эффектно комбинировали аргентинцы. Сейчас уже трудно поверить, сколько скепсиса было в первое время после назначения Скалони, Теперь же все популярнее прозвище команды, образованное от фамилии главного тренера — La Scaloneta. На данный момент беспроигрышная серия Аргентины достигла 21 матча, стартовав после проигранного Бразилии полуфинала Кубка Америки-2019.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTV2lPHhmVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTV2lPHhmVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTV2lPHhmVw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by TNT Sports Argentina (@tntsportsar)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бразилия неуязвима?

Чили — Бразилия — 0:1 (Эвертон Рибейру, 64).

Бразильцы по воле АПЛ лишились двух ведущих вратарей — Аллисона и Эдерсона. Впрочем, Вевертон из «Палмейраса» не сильно им уступает. Он качественно заменил лидеров в двух октябрьских играх, и в Сантьяго сыграл идеально. Что до других «англичан», то наиболее чувствительными стали потери Габриэла Жезуса, Фреда, Тиагу Силвы и героя Олимпиады Ришарлисона. Да и Фабинью с Роберту Фирмину в сложившейся ситуации не стали бы лишними.

И если поначалу это совсем не ощущалось, а Неймар должен был забивать из своей фирменной позиции чуть левее ворот, то постепенно атаки игравших без травмированного Алексиса Санчеса чилийцев становились все острее. Видаль, кажется, был везде, и один раз мяч даже побывал в воротах гостей, однако ВАР подтвердил наличие офсайда.

Не случайно Тите в перерыве снял с игры Бруну Гимараэса и впервые попавшего в статовый состав пентакампеонов Винисиуса Жуниора. Ход сработал, а свежий Эвертон Рибейру добил мяч в ворота после атаки своего одноклубника по «Фламенго» Габриэла Барбозы. Не показав своей лучшей игры, Бразилия выиграла все семь квалификационных матчей, и в воскресенье в Сан-Паулу попробует поквитаться с Аргентиной за проигранный финал континентального первенства.

Уругвай буксует, Эквадор на подъеме

Перу — Уругвай — 1:1 (Тапия, 24 — Де Арраскаэта, 29).

Уругвайцы наконец-то прервали свою самую «засушливую» серию в отборах на мировые чемпионаты. Она длилась с ноября прошлого года и была прервана голом отличавшегося прежде только в контрольных матчах Де Арраскаэты на отметке 315 минут. Показательно, что произошло долгожданное для Оскара Табареса событие в отсутствие главных звезд атаки — Кавани и Луиса Суареса.

А до этого неплохо смотрелись перуанцы, которые только в последнем июньском туре выиграли первый отборочный матч, и на волне того успеха стали четвертыми на Кубке Америки. Судя по голу, забитому Тапией ударом через себя, кураж у подопечных Рикарду Гареки никуда не делся. Только закончилось все не устроившей никого ничьей. Насевшие на ворота гостей во втором тайме «инки» опережают в таблице только Венесуэлу, а Уругвай, в добавленное арбитром время отметившийся попаданием в штангу, упустил возможность оторваться от оступившейся в первом матче дня Колумбии.

Боливия — Колумбия — 1:1 (Сауседо, 83 — Р. Мартинес, 69).

Если Бразилия может обойтись без Малкома и Клаудинью, то Барриос — одна из системообразующих фигур в команде Рейналдо Руэды. Колумбийцы пока не отпустили его в расположение «Зенита», и встречу в высокогорном Ла-Пасе полузащитник начал в стартовом составе.

На высоте 3593 метра над уровнем моря гости поначалу оправдывали статистику, согласно которой они не уступали Боливии на протяжении десяти официальных матчей и выиграли восемь из них. Однако эффектный гол дебютировавшего в отборочном цикле Мартинеса не стал победным благодаря чудесному спасению хозяев. Сауседо так выстрелил с дальней дистанции, что Оспина лишь проводил мяч глазами. Колумбия балансирует на грани вылета из пятерки потенциальных обладателей путевок в Катар.

Эквадор — Парагвай — 2:0 (Торрес, 88. Эстрада, 90+5).

В другом высокогорном матче в Кито главные события пришлись на заключительный отрезок. Все началось с того, что не без труда державшиеся парагвайцы потеряли Арсамендию. Игроку стало плохо, его увезли на медицинском каре, и на поле вышел бывший спартаковец Мельгарехо. В итоге он стал свидетелем крайне неудачной для гостей развязки, по ходу которой эквадорцы наконец-то нанесли первые удары в створ, и оба оказались результативными.

В первом случае Торресу позволили переправить мяч в сетку головой с весьма острого угла. Во втором — сольный номер удался Эстраде, который, наплевав на коронавирусные ограничения, помчался отмечать победу с болельщиками.

Черный июнь с двумя поражениями в отборочном цикле и проваленным Кубком Америки позади, и Эквадор по-прежнему сенсационно удерживает позиции в группе лидеров.