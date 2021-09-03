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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси чудом избежал травмы. В воскресенье у Лео новая дуэль с Неймаром

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке, где сборным пришлось играть без футболистов АПЛ.

Бразилия
Аргентина
Уругвай
ЭквадорОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Аргентина не проигрывает два года

  • Венесуэла — Аргентина — 1:3 (Сотельдо, 94, с пенальти — Лаутаро Мартинес, 45+2. Х. Корреа, 71. А. Корреа, 74).

Первый матч аргентинцев в ранге чемпионов Южной Америки пришелся на игру с командой, которая совсем недавно лишилась главного тренера. Португалец Жозе Пезейру известил венесуэльскую федерацию футбола о разрыве контракта, так как не получал зарплату в течение года. Это так же ненормально, как и реакция работодателей, не понявших поступка Пезейру в канун важнейших матчей. Просто надо ценить людей, которые способны сотворить маленькое чудо на континентальном первенстве, когда теперь уже бывшему тренеру пришлось из-за вспышки коронавируса поменять почти весь состав буквально накануне старта.

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Что касается гостей, то они все же нашли язык с рядом английских клубов, поэтому в старте появились и герой Кубка Америки Эмилиано Мартинес, и выполняющий важную роль в центре поля Ло Сельсо. Последнее было особенно актуально в связи с дисквалификацией Паредеса. Игра, между тем, из-за обилия повреждений и стыков получалась какой-то рваной. Кажется, только уникальная координация Месси спасла капитана после того, как в него прямой ногой врезался удаленный после изучения арбитром повтора Адриано Мартинес. Защитник провел на поле менее семи минут, заменив травмировавшегося Веласкеса.

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Аргентина, и до этого владевшая мячом 82 процента времени, получила больше пространства и быстро разыграли лишнего благодаря тонкому пасу Ло Сельсо на Лаутаро Мартинеса. Команда Лионеля Скалони осталась верна себе, так как большинство голов в отборочном цикле забила в первом тайме, а форвард «Интера» отличается исключительно на чужих полях. Другую же — менее приятную тенденцию — бело-голубые с успехом переломили.

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В Каракасе во второй половине игры они отправили мяч в сетку дважды, и это больше, чем за шесть предыдущих игр. Понравилось, как эффектно комбинировали аргентинцы. Сейчас уже трудно поверить, сколько скепсиса было в первое время после назначения Скалони, Теперь же все популярнее прозвище команды, образованное от фамилии главного тренера — La Scaloneta. На данный момент беспроигрышная серия Аргентины достигла 21 матча, стартовав после проигранного Бразилии полуфинала Кубка Америки-2019.

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Бразилия неуязвима?

  • Чили — Бразилия — 0:1 (Эвертон Рибейру, 64).

Бразильцы по воле АПЛ лишились двух ведущих вратарей — Аллисона и Эдерсона. Впрочем, Вевертон из «Палмейраса» не сильно им уступает. Он качественно заменил лидеров в двух октябрьских играх, и в Сантьяго сыграл идеально. Что до других «англичан», то наиболее чувствительными стали потери Габриэла Жезуса, Фреда, Тиагу Силвы и героя Олимпиады Ришарлисона. Да и Фабинью с Роберту Фирмину в сложившейся ситуации не стали бы лишними.

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И если поначалу это совсем не ощущалось, а Неймар должен был забивать из своей фирменной позиции чуть левее ворот, то постепенно атаки игравших без травмированного Алексиса Санчеса чилийцев становились все острее. Видаль, кажется, был везде, и один раз мяч даже побывал в воротах гостей, однако ВАР подтвердил наличие офсайда.

Не случайно Тите в перерыве снял с игры Бруну Гимараэса и впервые попавшего в статовый состав пентакампеонов Винисиуса Жуниора. Ход сработал, а свежий Эвертон Рибейру добил мяч в ворота после атаки своего одноклубника по «Фламенго» Габриэла Барбозы. Не показав своей лучшей игры, Бразилия выиграла все семь квалификационных матчей, и в воскресенье в Сан-Паулу попробует поквитаться с Аргентиной за проигранный финал континентального первенства.

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Уругвай буксует, Эквадор на подъеме

  • Перу — Уругвай — 1:1 (Тапия, 24 — Де Арраскаэта, 29).

Уругвайцы наконец-то прервали свою самую «засушливую» серию в отборах на мировые чемпионаты. Она длилась с ноября прошлого года и была прервана голом отличавшегося прежде только в контрольных матчах Де Арраскаэты на отметке 315 минут. Показательно, что произошло долгожданное для Оскара Табареса событие в отсутствие главных звезд атаки — Кавани и Луиса Суареса.

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А до этого неплохо смотрелись перуанцы, которые только в последнем июньском туре выиграли первый отборочный матч, и на волне того успеха стали четвертыми на Кубке Америки. Судя по голу, забитому Тапией ударом через себя, кураж у подопечных Рикарду Гареки никуда не делся. Только закончилось все не устроившей никого ничьей. Насевшие на ворота гостей во втором тайме «инки» опережают в таблице только Венесуэлу, а Уругвай, в добавленное арбитром время отметившийся попаданием в штангу, упустил возможность оторваться от оступившейся в первом матче дня Колумбии.

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  • Боливия — Колумбия — 1:1 (Сауседо, 83 — Р. Мартинес, 69).

Если Бразилия может обойтись без Малкома и Клаудинью, то Барриос — одна из системообразующих фигур в команде Рейналдо Руэды. Колумбийцы пока не отпустили его в расположение «Зенита», и встречу в высокогорном Ла-Пасе полузащитник начал в стартовом составе.

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На высоте 3593 метра над уровнем моря гости поначалу оправдывали статистику, согласно которой они не уступали Боливии на протяжении десяти официальных матчей и выиграли восемь из них. Однако эффектный гол дебютировавшего в отборочном цикле Мартинеса не стал победным благодаря чудесному спасению хозяев. Сауседо так выстрелил с дальней дистанции, что Оспина лишь проводил мяч глазами. Колумбия балансирует на грани вылета из пятерки потенциальных обладателей путевок в Катар.

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  • Эквадор — Парагвай — 2:0 (Торрес, 88. Эстрада, 90+5).

В другом высокогорном матче в Кито главные события пришлись на заключительный отрезок. Все началось с того, что не без труда державшиеся парагвайцы потеряли Арсамендию. Игроку стало плохо, его увезли на медицинском каре, и на поле вышел бывший спартаковец Мельгарехо. В итоге он стал свидетелем крайне неудачной для гостей развязки, по ходу которой эквадорцы наконец-то нанесли первые удары в створ, и оба оказались результативными.

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В первом случае Торресу позволили переправить мяч в сетку головой с весьма острого угла. Во втором — сольный номер удался Эстраде, который, наплевав на коронавирусные ограничения, помчался отмечать победу с болельщиками.

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Черный июнь с двумя поражениями в отборочном цикле и проваленным Кубком Америки позади, и Эквадор по-прежнему сенсационно удерживает позиции в группе лидеров.

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Андрей Кузичев

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