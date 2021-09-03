FA обратится в ФИФА из-за расистских оскорблений в адрес Стерлинга и Беллингема в матче с Венгрией

По ходу встречи темнокожие английские игроки Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем столкнулись с расистким поведением со стороны венгерских зрителей на «Пушкаш Арене». По этому поводу FA опубликовала заявление.

«Нас крайне разочаровывают сообщения о дискриминационных действиях, адресованных некоторым футболистам сборной Англии. Мы обратимся в ФИФА с просьбой расследовать произошедшее. Мы продолжаем вместе с игроками и тренерами бороться с любыми дискриминационными проявлениями».

«Крайне неприятно слышать сообщения о дискриминации в отношении некоторых игроков сборной Англии. Мы обратимся в ФИФА с просьбой расследовать этот вопрос. Мы продолжаем поддерживать игроков и персонал в нашем коллективном стремлении выявить и бороться с дискриминацией во всех ее формах», — говорится в заявлении в твиттере.