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10:15 (мск), источник: Sport24

FA обратится в ФИФА из-за расистских оскорблений в адрес Стерлинга и Беллингема в матче с Венгрией

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением по поводу расизма в адрес игроков сборной во время гостевого матча отбора ЧМ-2022 со сборной Венгрией (4:0).

Венгрия
АнглияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По ходу встречи темнокожие английские игроки Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем столкнулись с расистким поведением со стороны венгерских зрителей на «Пушкаш Арене». По этому поводу FA опубликовала заявление.

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«Нас крайне разочаровывают сообщения о дискриминационных действиях, адресованных некоторым футболистам сборной Англии. Мы обратимся в ФИФА с просьбой расследовать произошедшее. Мы продолжаем вместе с игроками и тренерами бороться с любыми дискриминационными проявлениями».

«Крайне неприятно слышать сообщения о дискриминации в отношении некоторых игроков сборной Англии. Мы обратимся в ФИФА с просьбой расследовать этот вопрос. Мы продолжаем поддерживать игроков и персонал в нашем коллективном стремлении выявить и бороться с дискриминацией во всех ее формах», — говорится в заявлении в твиттере.

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