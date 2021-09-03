Георгий Кондратьев: ребята — красавцы, по самоотдаче заслуживают пять с плюсом

«Ребята отдали все силы на поле, это, наверное, все видели. Ребята — красавцы, они выполняли все задания, что мы давали — от и до. Несколько было невынужденных ошибок, как говорят в теннисе, и у наших ворот возникали моменты. А так мы ничего серьезного не дали создать сопернику. Положительные эмоции от игры, потому что по самоотдаче ребята заслуживают пять с плюсом (по пятибальной системе — прим.).



Самое главное, что наши игроки поняли, что на поле выходит команда. Футбол — не индивидуальный вид спорта, а командный. Они осознали, что для того, чтобы чего-то достичь, надо быть Командой с большой буквы. Мы потихоньку ею становимся, и думаю, что дальше будем только прогрессировать. Ребата у нас молодые, не имеют международного опыта, и им тяжело было играть против футболистов, выступающих в Англии, Италии, в тех же “Славии” и “Спарте”, которые в еврокубках постоянно играют, но, наверное, мы только в технике сопернику уступили, а по самоотдаче превзошли его. Так что я могу их только похвалить.



Восемь человек из чемпионата Беларуси? В этом тоже проблема, потому что темп в нашем первенстве невысокий, а здесь совсем другие скорости. Они это почувствовали, им было очень тяжело, но они играли через “не могу”, я их после матча всех поблагодарил. В следующей игре, наверное, будет ротация, потому что сейчас у нас тяжелый перелет, и даже 72 часов на отдых не получается», — сказал Кондратьев в видеоинтервью АБФФ.