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10:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марио Фернандес и Ионов не полетели со сборной России на матч против Кипра

Сборная России 3 сентября отправилась на Кипр на матч отборочного раунда ЧМ-2022.

Россия
КипрОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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На матч отправились 24 футболиста, Алексей Ионов и Марио Фернандес (как ранее сообщал «СЭ») остались в Новогорске после того, как получили небольшие повреждения в матче с Хорватией (0:0). При этом оба игрока смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой (7 сентября).

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками — на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 мск.

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