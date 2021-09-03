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13:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннесса за рекорд по количеству голов за сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса.

ПортугалияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

36-летний футболист установил новый рекорд по количеству голов за сборную. Форвард выложил фотографию с памятным сертификатом у себя в Instagram.

«Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно, когда тебя признают мировым рекордсменом. Постараемся добиться еще более успешных результатов!» — написал Роналду.

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1 сентября Роналду отличился дублем в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) и побил рекорд иранца Али Даеи по количеству мячей за сборную. На счету Даеи было 109 голов, у Роналду теперь 111 голов.

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2:1
Первый тайм: 0:1
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