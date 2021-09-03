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16:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смелая схема, надежный вратарь и меньше забросов вперед. Пять различий между сборными Черчесова и Карпина

Многое решило отсутствие Дзюбы.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин начал во главе сборной России с ничьей. Конечно, делать какие-то выводы по его работе пока рано. Однако уже видны несколько изменений по сравнению с тем, что было во времена Станислава Черчесова.

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Более смелая схема

Черчесов почти всегда играл по расстановке 4−2−3−1. Реже он использовал схемы с тремя центральными защитниками: 3−5−2, 3−4−3 и даже 5−4−1. Карпин прибегнул к своей любимой схеме, по которой в последнее время играл его «Ростов», — 4−3−3.

При такой схеме в атаке участвует больше игроков. В первом тайме хорошо взаимодействовала тройка нападения Арсен Захарян — Алексей Миранчук — Алексей Ионов. Помогали им «восьмерки» в лице Александра Головина и Далера Кузяева. Подключались по своим флангам крайние защитники — Марио Фернандес и Вячеслав Караваев.

Благодаря 4−3−3 и тем принципам игры, что она предполагает, сборная России действовала куда более смело, чем это было во времена Черчесова. Наша команда не прижималась к воротам. Да, хорваты оказывали давление, но нельзя сказать, что сборная России отбивалась, помышляя только о контратаках.

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Атака без Дзюбы = меньше забросов

До перерыва наша сборная практически не использовала длинные передачи и старалась играть низом. Временами это получалось неплохо: удавалось выходить из обороны через пас, игроки группы атаки менялись местами и комбинировали между собой.

Во втором тайме, с выходом на поле Антона Заболотного, стало больше забросов верхом. Но даже с ним игра сборной России не свалилась в футбол эпохи Черчесова.

Процент длинных передач и навесов во вчерашнем матче составил всего 18,5%. У хорватов эта цифра даже выше — 19,1%. Для сравнения, в матче против Дании, ставшем последним для Черчесова на посту главного тренера сборной, у нас было 23% длинных передач. При этом коротких передач с приходом Карпина стало в полтора раза больше (226 против 339 соответственно).

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Активный прессинг

Присутствие Артема Дзюбы сильно ограничивало нашу команду не только в атакующих действиях. Экс-капитан сборной практически не участвовал в прессинге, что было важно для Карпина.

В первые полчаса хорватский вратарь Доминик Ливакович оказался под большим давлением — Захарян, Миранчук и Ионов мешали ему начинать атаки своей команды. Неоднократно Ливакович просто выносил мяч или ошибался в длинных передачах.

Ближе к перерыву, когда прессинга в исполнении сборной России на чужой половине стало меньше, хорваты смогли создать несколько опасных моментов. Так, например, на 40-й минуте Матео Ковачич нашел свободную зону и отдал передачу на ход Андрею Крамаричу. Выручил Гильерме, который своевременно вышел из ворот.

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Надежный вратарь с первым пасом

Отсутствие Гильерме в заявке сборной на Евро-2020 вызывало много вопросов. В весенней части прошлого сезона он выглядел надежно, но Черчесов взял на турнир других вратарей.

По матчу с Хорватией к Гильерме нет никаких вопросов. Он действовал уверенно, не ошибался на выходах и как минимум дважды выручил сборную России: в эпизоде с выходом Крамарича и на 82-й минуте, когда опасный удар нанес Лука Иванушиц. Также Гильерме неплохо начинал атаки — особенно в первом тайме. Пожалуй, это действительно сильнейший голкипер в России на данный момент.

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Заряженность и раскрепощенность игроков

Впереди у Карпина много работы, но можно с уверенностью сказать одно: за эту сборную хочется болеть. В матче с хорватами порадовала та заряженность, с которой наши игроки вышли на поле. Равнодушных точно не было.

Карпин раскрепостил игроков. Даже 18-летний Захарян в своем дебютном матче за сборную не тушевался — отдавал передачи пятками, шел в обводку. Это явно лучше, чем-то, что было на Евро-2020.

Николай Егорычев

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Россия
0:0
Первый тайм: 0:0
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