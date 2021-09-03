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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин рассказал о потерях сборной России перед матчем с Кипром

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о потерях команды перед матчем отборочного раунда ЧМ-2022 против Кипра.

Россия
КипрОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"Чья потеря более чувствительна? Самые чувствительные Марио и Ионова, так как Фомин даже в заявку не попал с хорватами. Но у них не травмы, а дискомфорт. Мы не можем рисковать.

Все ли готовы из тех, кто прилетел на Кипр? Да, готовы. В самолете и по дороге в гостиницу никто травм не получал. Прямо сейчас все 24 футболиста едут на стадион", — сказал Карпин.

Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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Карпин начал с нулей
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