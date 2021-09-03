Карпин рассказал о потерях сборной России перед матчем с Кипром

"Чья потеря более чувствительна? Самые чувствительные Марио и Ионова, так как Фомин даже в заявку не попал с хорватами. Но у них не травмы, а дискомфорт. Мы не можем рисковать.

Все ли готовы из тех, кто прилетел на Кипр? Да, готовы. В самолете и по дороге в гостиницу никто травм не получал. Прямо сейчас все 24 футболиста едут на стадион", — сказал Карпин.

Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.