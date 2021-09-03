Тренер сборной Украины Петраков: Французы — такие же люди, как и мы: они едят лягушек, мы — нет

«После матча с Казахстаном (2:2 — Прим. “СЭ”) я сказал, что все впереди, — цитирует Петракова Tribuna.com 3 сентября. Не надо расстраиваться — играть дальше, нужно выигрывать у Франции.

Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного — у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, — только французы. Они лягушек едят, мы — нет, все".