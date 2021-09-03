Тренер сборной Украины Петраков: Французы — такие же люди, как и мы: они едят лягушек, мы — нет
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Франции.
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Франции.
«После матча с Казахстаном (2:2 — Прим. “СЭ”) я сказал, что все впереди, — цитирует Петракова Tribuna.com 3 сентября. Не надо расстраиваться — играть дальше, нужно выигрывать у Франции.
Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Сказал, что ничего страшного — у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, — только французы. Они лягушек едят, мы — нет, все".
Матч Украина — Франция состоится 4 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.