Российские футболисты на выезде сыграют с командой Кипра в рамках отбора на чемпионат мира

В сентябре команды Кипра и России провели по одному матчу в отборочном раунде чемпионата мира. 1 сентября россияне дома сыграли вничью с хорватами (0:0), в тот же день сборная Кипра на выезде уступила команде Мальты со счетом 0:3. В матче не примут участие голкипер Сергей Песьяков, который покинул сбор российской команды по решению тренерского штаба, а также защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов, которым тренерский штаб дал отдохнуть, они продолжают тренироваться в Новогорске. Из-за травмы спины не сыграет полузащитник Даниил Фомин, он покинул расположение национальной команды.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что тренерский штаб изучил команду Кипра. «Мы не подстраивались и под сборную Хорватии, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать, — сказал Карпин. — Не хотим подстраиваться и под сборную Кипра, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, команда Кипра будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать».

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Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу выделил сильные стороны российской команды перед матчем. «Команда очень быстра в атаке, имеет высокий ритм, эта сборная ведет себя конкурентоспособно на поле, есть хорошие перспективы, — сказал Костеноглу журналистам. — Я не хочу делать предположения относительно результата, единственное, к чему мы стремимся, это показать хорошую игру. Не хотел бы выделять отдельных игроков, команда действительно имеет сильных и перспективных футболистов. Что касается работы новых футболистов, мы только со временем сможем понять, насколько они хороши».

Сборные Кипра и России играли между собой в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года. На своем поле сборная России победила со счетом 1:0, в гостях россияне разгромили соперника (5:0).

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 4.09.2021, 19:00 Кипр - Россия -

Без явного капитана

Матч на стадионе ГСП вместимостью 22 859 зрителей смогут посетить 75% болельщиков от общей вместимости арены. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Кипрской федерации футбола (КПФ), из-за ситуации с коронавирусом запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд. «Билеты смогут купить только лица, постоянно проживающие на Кипре при условии, что они полностью вакцинированы и у них есть карта болельщика, выданная Спортивной организацией Кипра», — сообщили в пресс-службе КПФ. Встречу обслужит судейская бригада из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.

Пресс-атташе сборной Кипра Константинос Шиямбулис в пятницу сообщил ТАСС, что матч смогут посетить болельщики сборной России, живущие на Кипре. «Количество российских болельщиков не знаю, также не могу назвать точное число проданных билетов на игру, потому что их продажа проходит онлайн. На момент вечера пятницы продано приблизительно 2 тыс. билетов, но точно мы сможем узнать в субботу», — сказал Шиямбулис.

Перед игрой против сборной Хорватии российский защитник Георгий Джикия на пресс-конференции сообщил, что сборную России на ближайшие матчи с капитанской повязкой будут выводить разные игроки. Карпин назвал данное решение игроков «единственно правильным». С осени 2018 года в большинстве матчей капитаном сборной России был нападающий Артем Дзюба, он не вызван в национальную команду на сентябрьские матчи.

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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на предматчевой пресс-конференции заявил, что готов к роли капитана, но при этом не подтвердил, что будет им в игре с командой Кипра. «Георгий на прошлой пресс-конференции сказал, что у нас нет одного-двух капитанов. Кто будет капитаном? Завтра все увидите, — сказал Баринов. — Готов ли к роли капитана? Конечно, готов».