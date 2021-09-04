Должны и надо. С Кипром Карпину будет даже сложнее, чем с Хорватией
Два года назад сборная России разнесла Кипр 5:0, но сейчас вполне хватит и 1:0.
Два года назад сборная России разнесла Кипр 5:0, но сейчас вполне хватит и 1:0.
В матче с Хорватией мы были не самыми требовательными зрителями. Уж очень хотелось разглядеть
Тенденция такова, что и у клубов, и у сборной все меньше матчей, в которых мы можем чувствовать себя фаворитами, поэтому «должны обыгрывать» звучит все реже. Но все же хочется надеяться, что мы еще не скатились до команды, которая рассматривает
Все сентябрьские игры мы будем сравнивать эту сборную с командой Черчесова. Это неизбежно и абсолютно нормально. При Черчесове мы этот Кипр разнесли на выезде со счетом 5:0. Да, сборная России тогда больше часа играла в большинстве, а за 10 минут до конца счет был всего 2:0. Но было ощущение полного превосходства во встрече двух команд принципиально разного уровня. Не прошло и двух лет, но сейчас даже
Конечно, хочется яркой и результативной игры от сборной России. Но сейчас тот случай, когда в условной победе 1:0 вполне сойдутся и «должны», и «надо».
Олег Кошелев