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30Ничья «Локо» и «Зенита»
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12:23 (мск), источник: Sports.Ru

Уткин о сборной: «Ничья с Хорватией важна лишь с 6 очками с Кипром и Мальтой. Не верьте тем, кто про карликов говорит»

Журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Кипра в квалификации ЧМ-2022.

Хорватия
Россия
КипрОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«После первой игры сборной России обсуждение свелось к вещам довольно вторичным. Например, что означает смелость или несмелость. Но ведь это не означает практически ничего. Или то, что кому больше понравится. Или вот факт совместной игры Головина и Миранчука. Не панацея, видите ли. Поскольку это мой был наиболее конкретный упрек сборной стасиков, должен напомнить: суть и не заключалась в том, что стоит этим двум столпам появиться вместе, как все запорхает; я говорил о другом — “пяточная” (еще одно неконкретное слово) стратегия команды во времена Черчесова практически исключала такое сочетание — а почему исключала, не было никакого ответа.


Вот о чем шла речь. Добавлю еще, что мои собственные разногласия с Черчесовым носили характер исключительно эстетический. Мне не нравилась игра команды под его руководством. Вот и все. Лучше он, хуже Карпина… Это вообще неважно. Вы останетесь при своем. Даже “это покажет результат” — не подходит формула, потому что в четвертьфинале чемпионата мира сборная России оказалась тем путем, который не повторится. Я имею в виду отсутствие отборочного турнира и игра на своем поле. Это ж важно.

Черчесов и Карпин — не соревнование, это разные эпохи — или эпошки — в жизни сборной. Сейчас весь вопрос не в смелости или наследии, а в том, попадет сборная на чемпионат мира или нет. И ничья с Хорватией, совершенно вне зависимости от того, оцените вы наш тактический стакан как полупустой или полуполный, на самом деле важна только вместе с шестью очками на Кипре и против Мальты. А без этих шести спор просто идиотичен.

Скажете, карлики? Имеете право. Но, знаете, я уже человек не новый, и в силу личного опыта никогда не смогу относиться к поездке сборной России на Кипр как к прогулке. В 97-м году матч на Кипре разрушил сборную на пути к чемпионату мира во Франции. Промах Мостового на последних минутах лишил Россию победы, а в раздевалке породил скандал, в результате которого Мостовой и Карпин (кстати) перестали вызываться в сборную. Я был там, на Кипре, комментировал этот матч и летел одним со сборной самолетом. Никогда не забуду.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 4.09.2021, 19:00

Кипр-Россия-

Сыграв вничью на Кипре, наши пропустили на первое место болгар, которые тогда были мощны. И лишились возможности в случае чего проиграть в Софии. А там нас прибил судья Крондл, не поставив от трех до пяти пенальти в ворота болгар. И не говорите мне, что я преувеличиваю — это я стоял за воротами болгар в том матче и снимал с оператором Вовой Фоминым. А потом нам еще в стыках свезло, как утопленникам — Италия досталась. И между матчами с Италией тренер Игнатьев даже летал в Виго на матч «Сельты», смотреть Мостового и Карпина, но так и не решился к ним подойти.

И не говорите мне, что это было как-то иначе, потому что на том матче я тоже был, и разговаривал с Игнатьевым перед игрой и видел, как он нервничал. И улетел, так и не переговорив. В Италии мы проиграли. Могло ли быть иначе? Конечно, уже нет. После всего — нет. Это оценочное суждение, но, простите, в Неаполе на том матче я тоже был. Мне тогда немножко разбили голову монетой, брошенной с трибуны, потому что мы снова снимали из-за ворот и я мешал смотреть зрителям первых рядов. Вот и летели чертовы монеты. А началось все тогда на Кипре. Поэтому я сегодня на чертовых иголках с самого утра. Никому не верьте, кто про карликов говорит. Никогда", — написал Уткин.

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