Железный Марио сдаёт? Восьмая травма за год!
Всё началось с ковида.
Всё началось с ковида.
Если бы
Марио дубасили по ногам, руками и голове — ломали нос, пару раз он ловил сотрясение, но быстро восстанавливался и возвращался в игру. Однако в последний год начались более серьёзные проблемы — с октября 2020-го у него 15 пропущенных матчей — почти столько же, как за за те самые семь лет.
Новая проблема вскрылась после игры с Хорватией — колено.
«Что касается состояния после травмы, всё хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болела спина и шея. Несколько дней всё болело и онемело, но сейчас всё отлично. Нет никаких проблем», — говорил Фернандес в интервью клубной
Правда, уже в четвёртом туре РПЛ против «Ростова» — новая травма. В середине второго тайма он попросил замену, схватившись за бедро. А Березуцкий после матча признался, что знал о проблеме, так как игрок получил удар ещё раньше. В итоге — один пропущенный матч.
С одной стороны, в этом нет ничего страшного. Возраст, игра почти без пауз в последние полтора года, поэтому могут вылезать разные болячки. Но ещё несколько неприятных фактов:
Ещё одна теория травм — удручающие результаты ЦСКА в этот самый период. Как и любой бразилец, Марио — человек настроения. И когда идёт у команды, у него тоже огромное желание показывать свой класс. Когда результата нет, гаснет и футболист.
Но будет грустно, если в 30 лет он будет лучиться больше, чем играть. Этого не хотелось бы болельщикам ни ЦСКА, ни сборной России.
Дмитрий Зимин