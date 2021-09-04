Байсуфинов удивляет. Стал известен состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии

«Сегодня главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отмечает день рождения. В честь своего праздника тренер приготовил нам большой сюрприз. В Хельсинки на поле наша команда появится в очень необычном сочетании и даже с дебютантами в составе. Из тех, кто выходил против Украины с первых минут, есть лишь один футболист — защитник Александр Марочкин.



Итак, с первых минут на поле появятся:

Вратарь: Игорь Щацкий.

Защитники: Еркин Тапалов, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Максат Тайкенов.

Полузащитники: Георгий Жуков, Рамазан Оразов, Ян Вороговский.

Нападающие: Абат Аимбетов, Айдос Таттыбаев», — пишет источник.