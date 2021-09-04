Байсуфинов удивляет. Стал известен состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии

Как отмечает журналист Айдын Кожахмет, состав национальной команды претерпел значительные изменения по сравнению с домашней игрой против Украины (2:2).
«Сегодня главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отмечает день рождения. В честь своего праздника тренер приготовил нам большой сюрприз. В Хельсинки на поле наша команда появится в очень необычном сочетании и даже с дебютантами в составе. Из тех, кто выходил против Украины с первых минут, есть лишь один футболист — защитник Александр Марочкин.
Итак, с первых минут на поле появятся:
Вратарь: Игорь Щацкий.
Защитники: Еркин Тапалов, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Максат Тайкенов.
Полузащитники: Георгий Жуков, Рамазан Оразов, Ян Вороговский.
Нападающие: Абат Аимбетов, Айдос Таттыбаев», — пишет источник.