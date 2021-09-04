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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Байсуфинов удивляет. Стал известен состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Финляндии

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на матч против Финляндии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ФинляндияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 4.09.2021, 16:00

Финляндия1Казахстан0

Как отмечает журналист Айдын Кожахмет, состав национальной команды претерпел значительные изменения по сравнению с домашней игрой против Украины (2:2).

«Сегодня главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отмечает день рождения. В честь своего праздника тренер приготовил нам большой сюрприз. В Хельсинки на поле наша команда появится в очень необычном сочетании и даже с дебютантами в составе. Из тех, кто выходил против Украины с первых минут, есть лишь один футболист — защитник Александр Марочкин.

Итак, с первых минут на поле появятся:
Вратарь: Игорь Щацкий.
Защитники: Еркин Тапалов, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Максат Тайкенов.
Полузащитники: Георгий Жуков, Рамазан Оразов, Ян Вороговский.
Нападающие: Абат Аимбетов, Айдос Таттыбаев», — пишет источник.

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