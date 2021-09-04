Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Финляндия
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Россия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Ирландия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Сербия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Латвия
Норвегия
Футбол. Сборные
19:45
Катар
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Черногория
Футбол. Сборные
21:45
Босния и Герцеговина
Кувейт
Все события
Фоторепортажи
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
14:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком

Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком.

Россия
Кипр
ЗенитОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют, ха-ха. Такова жизнь.

Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Должны и надо. С Кипром Карпину будет сложнее, чем с Хорватией
Дождались! Что нужно знать о возвращении НХЛ на Олимпийские игры
У Фернандеса восьмая травма за год. Железный Марио сдает?
«Манчестер Юнайтед» столкнулся с нехваткой футболок Роналду
Карпин обязан побеждать: анонс матча Кипр – Россия
Россия победит, Бельгия и Франция возьмут три очка: ставки дня
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь