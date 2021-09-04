Экс-вратарь сборной Кипра объяснил, почему считает Дзюбу великим игроком
Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком.
Бывший вратарь сборной Кипра Урко Пардо объяснил, почему считает нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу великим игроком.
«До сих пор храню футболку Дзюбы с матча двухлетней давности. У нашей сборной сейчас тоже новый тренер, как и у вас. И так получилось, что Карпин не вызвал Дзюбу, а наш тренер не вызвал меня. Поэтому две главные звезды последнего матча между нашими странами сегодня не сыграют,
Почему я считаю Дзюбу великим игроком? Всё просто: он очень хорош с мячом, но при этом огромного роста. Очень сложно найти в мире таких игроков, которые были бы похожи на него», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сегодня, 4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск.