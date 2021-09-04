Кум не предложил контракт. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины
Где теперь ждать обладателя «Золотого мяча»?
Где теперь ждать обладателя «Золотого мяча»?
Вчера Андрей Шевченко вместе со своим штабом собрал
Однако позиция самого Андрея другая. И смысл
А здесь слова самого Шевченко.
"После чемпионата Европы мы решили продлить контракт, сделать пролонгацию. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где сообщил ему о нашем решении. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним ещё раз на финале чемпионата Европы — разговора о пролонгации не было.
30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился. Почему мы именно сегодня собрали
Если безоговорочно верить словам Андрея, получается, руководство его просто кинуло. Очень странно, учитывая, что президент федерации Андрей Павелко — кум футболиста и тренера. Вероятно, действительно существовала договорённость о продлении, но потом
В ближайшее время Павелко должен либо подтвердить, либо опровергнуть слова Шевченко. И в обоих случаях он уже находится в невыгодной позиции, потому что критика в его адрес уже пошла. Да и объективно Андрей — куда более популярная фигура, неспроста Владимир Зеленский не так давно награждал его орденом Ярослава Мудрого.
Однако эта самая популярность пока не позволяет Шевченко найти работу. Сообщалось, что его рассматривала сборная Узбекистана, но так и не сделала предложение. О «Милане» речь пока не идёт. Там неплохо работает Стефано Пиоли. Так что, вероятно, Андрею придётся начать работу тренером в более скромном клубе.
Дмитрий Зимин