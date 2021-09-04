Кум не предложил контракт. Почему Шевченко оказался не нужен сборной Украины

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Вчера Андрей Шевченко вместе со своим штабом собрал пресс-конференцию, чтобы ответить на главный вопрос лета — почему к отбору на ЧМ-2022 сборную Украины готовит не он, а Александр Петраков. 1 августа обладатель «Золотого мяча» 2004 года заявил, что покидает должность в связи с истечением контракта. Общественность стала гадать, почему же после такого успешного Евро-2020 стороны не договорились о продолжении сотрудничества. Одна из главных версий — Шевченко и штаб запросили слишком большие контракты на отборочный цикл, к чему в федерации футбола Украины — точнее, Украинской ассоциации футбола — оказались не готовы.





Однако позиция самого Андрея другая. И смысл пресс-конференции был как раз в том, чтобы в деталях рассказать о произошедшем. Если тезисно: 30 июля стороны должны были встретиться, подвести итоги Евро-2020 и поговорить о продлении до конца отбора на ЧМ-2022. Но Шевченко никто на разговор так и не пригласил. Потенциальный финансовый вопрос не играл глобальной роли. По словам юриста тренера (его тоже привели на пресс-конференцию), после Евро-2020 стороны могли подписать допсоглашение к контракту с сохранением той же заработной планы, которая не менялась с 2016 года.

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А здесь слова самого Шевченко.

"После чемпионата Европы мы решили продлить контракт, сделать пролонгацию. По приезде в Киев я встретился с президентом Павелко, где сообщил ему о нашем решении. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился с ним ещё раз на финале чемпионата Европы — разговора о пролонгации не было.

30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу, я только объявил всем, что мой контракт закончился. Почему мы именно сегодня собрали пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции", — цитирует Шевченко Football.ua.

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Если безоговорочно верить словам Андрея, получается, руководство его просто кинуло. Очень странно, учитывая, что президент федерации Андрей Павелко — кум футболиста и тренера. Вероятно, действительно существовала договорённость о продлении, но потом что-то пошло не так. При этом не менее странно с учётом родственных связей, что всё это теперь вытекло в публичное поле именно так — через прямое выступление бывшего тренера.

В ближайшее время Павелко должен либо подтвердить, либо опровергнуть слова Шевченко. И в обоих случаях он уже находится в невыгодной позиции, потому что критика в его адрес уже пошла. Да и объективно Андрей — куда более популярная фигура, неспроста Владимир Зеленский не так давно награждал его орденом Ярослава Мудрого.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSuHNREtOk6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSuHNREtOk6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSuHNREtOk6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако эта самая популярность пока не позволяет Шевченко найти работу. Сообщалось, что его рассматривала сборная Узбекистана, но так и не сделала предложение. О «Милане» речь пока не идёт. Там неплохо работает Стефано Пиоли. Так что, вероятно, Андрею придётся начать работу тренером в более скромном клубе.