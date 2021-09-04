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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан потерпел второе поражение в отборе на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу проиграла команде Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
ФинляндияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча команд прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без голов. А в начале второго тайма финны вышли вперед. На исходе часа игры Йоэль Похьянпало откликнулся на подачу с фланга и головой переправил мяч в ворота казахстанцев. В оставшееся время счет на табло не изменился.

Для команды Талгата Байсуфинова это второе поражение в отборочной кампании. До этого Казахстан проиграл Франции (0:2), а после дважды сыграл вничью с Украиной.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этой игры казахстанская сборная с двумя очками замыкает группу D, а Финляндия (5) вышла на второе место. Следующий матч сборная Казахстана проведет также на выезде — 7 сентября сыграет с Боснией и Герцеговиной.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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