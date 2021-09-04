Жемалетдинов забил дебютный мяч за сборную России
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборная России увеличила преимущество до двух голов над командой Кипра в матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборная России увеличила преимущество до двух голов над командой Кипра в матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Второй мяч на 55-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. В первом тайме отличился его коллега по амплуа Александр Ерохин. В обоих случаях ассистентом выступил Федор Смолов.
Гол стал дебютным для Жемалетдинова в составе сборной России. Полузащитник проводит за национальную команду седьмой матч.