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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жемалетдинов забил дебютный мяч за сборную России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Сборная России увеличила преимущество до двух голов над командой Кипра в матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

Второй мяч на 55-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов. В первом тайме отличился его коллега по амплуа Александр Ерохин. В обоих случаях ассистентом выступил Федор Смолов.

Гол стал дебютным для Жемалетдинова в составе сборной России. Полузащитник проводит за национальную команду седьмой матч.

Кипр
0:2
Первый тайм: 0:1
Россия
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