Сборная России одержала первую победу под руководством Карпина в отборе к ЧМ

Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян. Вперед команду вывел полузащитник Александр Ерохин, отличившийся на шестой минуте. На 55-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Ринат Жамалетдинов. Одержанная победа стала первой для отечественной команды под руководством главного тренера Валерия Карпина.