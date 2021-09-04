Россия обыграла Кипр. Смотреть на это было тяжело, но критиковать Карпина пока не за что
Есть первая победа нового главного тренера нашей сборной.
Есть первая победа нового главного тренера нашей сборной.
Победили — и слава богу. Пожалуй, это главное впечатление от матча сборной России в Никосии. Вряд ли эту игру
Матч с Хорватией в «Лужниках», на мой взгляд, получился унылым. Требовалось приложить немалые физические и моральные усилия, чтобы досмотреть его до конца.
Против Кипра пошло самую малость получше, хотя, конечно, стоит делать скидку на уровень соперника. Относительно бодрыми получились только первые 10−15 минут в начале каждого из таймов, когда Россия дважды забила.
В первом случае удивило, что киприоты пропустили такое начало атаки от Игоря Дивеева и позволили Федору Смолову открыться между линиями, после чего форвард «Локомотива» покатил мяч Александру Ерохину. Но, как оказалось, Смолов в этот вечер вообще хорош в качестве ассистента. Пас на Рифата Жемалетдинова вскоре после перерыва вышел
Но вот дальше что в первом, что во втором таймах становилось уже не так весело. Моменты у ворот соперника наши, конечно, периодически создавали, вот только не сказать, что в этом прослеживалась
С другой стороны, Словакия на Кипре сыграла вничью — 0:0, а Словения и вовсе уступила — 0:1. Так что итоговые 2:0 в пользу России — результат вполне достойный. Плюс мы увидели дебют в национальной команде Константина Тюкавина, а также удалось избежать травм и ненужных карточек, которые повлекли бы за собой дисквалификацию на Мальту.
Мне крайне не нравится периодически используемый немалым количеством отечественных тренеров тезис «сейчас нам не до качества игры, главное — результат». Он, на мой взгляд, порочен и ведет в тупик. Потому что на длинной дистанции как раз качество и дает этот результат. Если его нет — все рано или поздно рассыплется. Так что очень не хотелось бы слышать
Но и причитания «да что нам с таким футболом делать на чемпионате мира» тоже представляются сейчас неуместными. Для тех обстоятельств, в которых находилась сборная России, — жара, плотный календарь, новый тренер — эти 2:0 видятся вполне нормальными. Конечно, хочется, чтобы в октябрьских матчах против Словакии и Словении — ключевых в этом цикле — команда выглядела лучше и добилась прогресса в игре.
Сейчас же нужно 7 сентября победить дома Мальту — и стартовый отрезок Валерия Карпина можно будет признать удачным.
Дмитрий Гирин