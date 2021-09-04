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14Карпин начал с нулей
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4 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Россия обыграла Кипр. Смотреть на это было тяжело, но критиковать Карпина пока не за что

Есть первая победа нового главного тренера нашей сборной.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Победили — и слава богу. Пожалуй, это главное впечатление от матча сборной России в Никосии. Вряд ли эту игру кто-то вспомнит уже через несколько дней, но, может, оно и к лучшему. Потому что встречи с командами, которые в массовом сознании принято относить к аутсайдерам (пусть, например, за последние десять лет клуб с Кипра выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, а из России — нет), обычно принято вспоминать только в случае сенсации со знаком «минус». Ну или какого-то впечатляющего разгрома с двузначным счетом. На этот раз не случилось ни того ни другого — а нормальная рабочая победа.

Давайте честно — это, прямо скажем, не самое выдающееся зрелище. Но с этим у команды Валерия Карпина вообще пока сложно.

Матч с Хорватией в «Лужниках», на мой взгляд, получился унылым. Требовалось приложить немалые физические и моральные усилия, чтобы досмотреть его до конца.

Против Кипра пошло самую малость получше, хотя, конечно, стоит делать скидку на уровень соперника. Относительно бодрыми получились только первые 10−15 минут в начале каждого из таймов, когда Россия дважды забила.

В первом случае удивило, что киприоты пропустили такое начало атаки от Игоря Дивеева и позволили Федору Смолову открыться между линиями, после чего форвард «Локомотива» покатил мяч Александру Ерохину. Но, как оказалось, Смолов в этот вечер вообще хорош в качестве ассистента. Пас на Рифата Жемалетдинова вскоре после перерыва вышел по-настоящему классным.

Но вот дальше что в первом, что во втором таймах становилось уже не так весело. Моменты у ворот соперника наши, конечно, периодически создавали, вот только не сказать, что в этом прослеживалась какая-то системность. Скорее — удачно сложившиеся отдельные эпизоды. С другой стороны, ощущения, что что-то может пойти не так, не возникало, даже несмотря на отдельные неплохие отрезки в исполнении киприотов.

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С другой стороны, Словакия на Кипре сыграла вничью — 0:0, а Словения и вовсе уступила — 0:1. Так что итоговые 2:0 в пользу России — результат вполне достойный. Плюс мы увидели дебют в национальной команде Константина Тюкавина, а также удалось избежать травм и ненужных карточек, которые повлекли бы за собой дисквалификацию на Мальту.

Мне крайне не нравится периодически используемый немалым количеством отечественных тренеров тезис «сейчас нам не до качества игры, главное — результат». Он, на мой взгляд, порочен и ведет в тупик. Потому что на длинной дистанции как раз качество и дает этот результат. Если его нет — все рано или поздно рассыплется. Так что очень не хотелось бы слышать что-то подобное после встречи с Кипром — в первую очередь от тренерского штаба сборной.

Но и причитания «да что нам с таким футболом делать на чемпионате мира» тоже представляются сейчас неуместными. Для тех обстоятельств, в которых находилась сборная России, — жара, плотный календарь, новый тренер — эти 2:0 видятся вполне нормальными. Конечно, хочется, чтобы в октябрьских матчах против Словакии и Словении — ключевых в этом цикле — команда выглядела лучше и добилась прогресса в игре.

Сейчас же нужно 7 сентября победить дома Мальту — и стартовый отрезок Валерия Карпина можно будет признать удачным.

Дмитрий Гирин

Кипр
0:2
Первый тайм: 0:1
Россия
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