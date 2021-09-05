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00:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист сборной России Головин получил травму в матче с командой Кипра

Главный тренер команды Валерий Карпин затруднился сказать, насколько серьезно повреждение у полузащитника.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин получил травму в матче с киприотами. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В субботу россияне обыграли команду Кипра со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата мира. Головин был заменен на 67-й минуте.

«Головин получил ушиб икроножной мышцы в первом тайме, проблем это не вызвало. Попросил замену. У него была боль в области паха. Насколько серьезно, не знаю», — сказал Карпин.

Кипр
0:2
Первый тайм: 0:1
Россия
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