Футболист сборной России Головин получил травму в матче с командой Кипра
Главный тренер команды Валерий Карпин затруднился сказать, насколько серьезно повреждение у полузащитника.
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Главный тренер команды Валерий Карпин затруднился сказать, насколько серьезно повреждение у полузащитника.
НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин получил травму в матче с киприотами. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
В субботу россияне обыграли команду Кипра со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата мира. Головин был заменен на 67-й минуте.
«Головин получил ушиб икроножной мышцы в первом тайме, проблем это не вызвало. Попросил замену. У него была боль в области паха. Насколько серьезно, не знаю», — сказал Карпин.