«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков
Известный комментатор ответил на критику в социальных сетях.
Россия
Кипр
Мальта
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Известный комментатор ответил на критику в социальных сетях.
После победы сборной России на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года против Кипра (2:0) комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Константин Генич выступили с критикой команды Карпина. Пользователи социальных сетей сразу же обвинили журналистов в заказном наезде на нового главного тренера сборной. Корреспондент «СЭ» связался с Георгием Черданцевым и узнал его реакцию на подобные обвинения.
— Как вам вчерашняя игра сборной России?
— В целом результат есть, но качество игры никого не устроило. Давайте будем объективны. Так, как играла вчера сборная Россия, в футбол не играют ни при каких тренерах и условиях. Качеству взяться неоткуда, хотя у нашей сборной было на два дня больше на подготовку. Как мы помним, по просьбе Валерия Карпина тур РПЛ был сдвинут. Я не знаю, почему во втором тайме команда ходила пешком по полю.
— Пользователи социальных сетей остро отреагировали на вашу с Константином Геничем критику в адрес сборной России. Есть ли хейт со стороны комментаторов «Матч ТВ» к команде Карпина?
— Нет, никакого хейта нет. Константин работает в индустрии большое количество лет, имеет право высказывать любые свои мнения. Вчера была взвешенная адекватная критика в сторону сборной России. Наша команда показала крайне низкий уровень футбола. Сборная Кипра нанесла почти в два раза больше ударов по нашим воротам. Очень настораживает то, что нам осенью предстоят сложнейшие три игры: против Хорватии, Словении и Словакии, — две из которых мы проведем на выезде. Не знаю, что должно поменяться за месяц, чтобы качество игры нашей сборной улучшилось, поэтому вчера и была такая реакция.
— Валерий Карпин смотрит весь футбол по телевизору без звука. Есть обида на него за это?
— Мы же взрослые люди, какие могут быть обиды. Мы в индустрии по 20−25 лет уже, реакция абсолютно спокойная, без обид точно.
— Можете сравнить нынешнюю сборную с командой Черчесова? То же самое или стало хуже?
— Конечно, было бы странно по отношению к тренерскому штабу требовать сразу
— Можно ли сейчас
— Я сам после Евро говорил, что нужны перемены. Было видно, что команда скисла, а болельщики потеряли интерес к футболу. В таких обстоятельствах, конечно, нужны были изменения. Команде нужен был свежий воздух. Ожидалось, что появятся новые эмоции, другой футбол от тех же самых игроков не стоит ждать, это странно.
— Что нас ждет впереди? Есть ли у сборной России шансы выйти из группы?
— Сначала нужно обыграть Мальту. Все уже решили, что нас ждут сладкие три очка, но это не так. Вчера у Словении были очень большие проблемы против мальтийцев. При такой полусонной игре, какую наша сборная показала вчера, легко точно не будет. О шансах говорить пока сложно. Футболисты разъедутся по клубам, у них будут очень сложные полтора месяца. К непростому графику добавляются еврокубки. Я не вижу, честно говоря, в чем игроки сборной могут прибавить. У нас сейчас было преимущество над всеми, но мы не смогли им воспользоваться. В октябре будет очень тяжело, но для начала необходимо обыгрывать Мальту, иначе все эти разговоры сразу теряют смысл.
Антон Иванов, Сергей Федоров