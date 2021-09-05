Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Кубань
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
КАМАЗ
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Металлург Лп
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Олимп-Долгопрудный
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Оренбург
Ротор
02
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Болгария
Литва
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Албания
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Англия
Андорра
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Исландия
Сев. Македония
Футбол. Сборные
19:00
Эстония
Северная Ирландия
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Торпедо М
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Беларусь
Уэльс
23
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Велес
20
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Греция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швейцария
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Германия
Армения
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Румыния
Лихтенштейн
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
01
Все события
Фоторепортажи
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
22Яркие девушки, живописный закат и трудная победа России: в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу
17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Так играть нельзя ни при каких тренерах и условиях». Черданцев — о победе над Кипром и хейте болельщиков

Известный комментатор ответил на критику в социальных сетях.

Россия
Кипр
Мальта
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

После победы сборной России на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года против Кипра (2:0) комментаторы «Матч ТВ» Георгий Черданцев и Константин Генич выступили с критикой команды Карпина. Пользователи социальных сетей сразу же обвинили журналистов в заказном наезде на нового главного тренера сборной. Корреспондент «СЭ» связался с Георгием Черданцевым и узнал его реакцию на подобные обвинения.

— Как вам вчерашняя игра сборной России?

— В целом результат есть, но качество игры никого не устроило. Давайте будем объективны. Так, как играла вчера сборная Россия, в футбол не играют ни при каких тренерах и условиях. Качеству взяться неоткуда, хотя у нашей сборной было на два дня больше на подготовку. Как мы помним, по просьбе Валерия Карпина тур РПЛ был сдвинут. Я не знаю, почему во втором тайме команда ходила пешком по полю.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Пользователи социальных сетей остро отреагировали на вашу с Константином Геничем критику в адрес сборной России. Есть ли хейт со стороны комментаторов «Матч ТВ» к команде Карпина?

— Нет, никакого хейта нет. Константин работает в индустрии большое количество лет, имеет право высказывать любые свои мнения. Вчера была взвешенная адекватная критика в сторону сборной России. Наша команда показала крайне низкий уровень футбола. Сборная Кипра нанесла почти в два раза больше ударов по нашим воротам. Очень настораживает то, что нам осенью предстоят сложнейшие три игры: против Хорватии, Словении и Словакии, — две из которых мы проведем на выезде. Не знаю, что должно поменяться за месяц, чтобы качество игры нашей сборной улучшилось, поэтому вчера и была такая реакция.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Валерий Карпин смотрит весь футбол по телевизору без звука. Есть обида на него за это?

— Мы же взрослые люди, какие могут быть обиды. Мы в индустрии по 20−25 лет уже, реакция абсолютно спокойная, без обид точно.

— Можете сравнить нынешнюю сборную с командой Черчесова? То же самое или стало хуже?

— Конечно, было бы странно по отношению к тренерскому штабу требовать сразу каких-то игровых перемен. Я рассчитывал на то, что поменяется настроение в команде, так как команда Черчесова скисла. Игроки потеряли интерес к игре, нужны были новые эмоции. С приходом Валерия Георгиевича я ожидал изменений, что он встряхнет этих игроков. Но, к большому сожалению, ничего не изменилось. Не знаю, насколько можно спрашивать с тренерского штаба.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Можно ли сейчас как-то оценивать решение сменить тренера сборной в середине отборочной кампании на ЧМ?

— Я сам после Евро говорил, что нужны перемены. Было видно, что команда скисла, а болельщики потеряли интерес к футболу. В таких обстоятельствах, конечно, нужны были изменения. Команде нужен был свежий воздух. Ожидалось, что появятся новые эмоции, другой футбол от тех же самых игроков не стоит ждать, это странно.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 7.09.2021, 21:45

Россия-Мальта-

— Что нас ждет впереди? Есть ли у сборной России шансы выйти из группы?

— Сначала нужно обыграть Мальту. Все уже решили, что нас ждут сладкие три очка, но это не так. Вчера у Словении были очень большие проблемы против мальтийцев. При такой полусонной игре, какую наша сборная показала вчера, легко точно не будет. О шансах говорить пока сложно. Футболисты разъедутся по клубам, у них будут очень сложные полтора месяца. К непростому графику добавляются еврокубки. Я не вижу, честно говоря, в чем игроки сборной могут прибавить. У нас сейчас было преимущество над всеми, но мы не смогли им воспользоваться. В октябре будет очень тяжело, но для начала необходимо обыгрывать Мальту, иначе все эти разговоры сразу теряют смысл.

Антон Иванов, Сергей Федоров

Кипр
0:2
Первый тайм: 0:1
Россия
 Какие пять упражнений нужно делать, чтобы похудеть. Комментирует тренер
«Трактор» собрал чемпионскую команду? Сколько получают его игроки
Погба высказался о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Стали известны причины конфликта тренера «Барселоны» с Пьяничем
На Украине рассказали о ситуации с контрактом Андрея Шевченко
Неймар показал фото без футболки в ответ на критику в соцсетях
Итальянские СМИ: форвард «Милана» согласился на переход в ЦСКА
Елена Паутова принесла России серебро в марафоне на Паралимпиаде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь