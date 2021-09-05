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18:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы проиграли Уэльсу в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси програли команде Уэльса со счетом 2:3 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь
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Из-за проблем с авиасообщением белорусы свой домашний поединок с валлийцами проводили в Казани. Для номинальных хозяев он начался крайне неудачно. Уже на 4-й минуте игры капитан белорусской сборной голкипер Сергей Черник сбил в своей штрафной площади капитана гостей Гарета Бейла, тот четко реализовал пенальти. После этого футболисты Уэльса провели еще несколько атак, а потом белорусы сумели дважды поразить ворота Дэнни Уорда: на 29-й минуте игры Виталий Лисакович с пенальти сравнял счет, а через две минуты с его передачи Павел Седько забил второй гол. За минуту до перерыва Владислав Климович имел отличную возможность увеличить преимущество, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

Во втором тайме гости сразу пошли в атаку, создали несколько опасных моментов и на 68-й минуте заработали второй пенальти, который вновь уверенно пробил Гарет Бейл. В оставшееся время обе команды имели шансы добиться успеха, но это удалось только гостям: на 3-й добавленной минуте Гарет Бейл забил свой третий гол.

На старте отборочного турнира белорусы выиграли на своем поле у эстонцев (4:2), а потом проиграли на выезде Бельгии (0:8) и Чехии (0:1). Следующий матч подопечные Георгия Кондратьева также сыграют в Казани: 8 сентября они встретятся с лидером квалификационной группы Е командой Бельгии, которая сегодня поздно вечером примет в Брюсселе чехов.

Положение команд: Бельгия — 10 очков (4 матча), Чехия — 7 (4), Уэльс — 6 (3), Беларусь — 3 (4), Эстония — 0 (3).

Беларусь
2:3
Первый тайм: 2:1
Уэльс
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