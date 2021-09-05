Белорусы проиграли Уэльсу в отборочном матче ЧМ-2022 по футболу

Из-за проблем с авиасообщением белорусы свой домашний поединок с валлийцами проводили в Казани. Для номинальных хозяев он начался крайне неудачно. Уже на 4-й минуте игры капитан белорусской сборной голкипер Сергей Черник сбил в своей штрафной площади капитана гостей Гарета Бейла, тот четко реализовал пенальти. После этого футболисты Уэльса провели еще несколько атак, а потом белорусы сумели дважды поразить ворота Дэнни Уорда: на 29-й минуте игры Виталий Лисакович с пенальти сравнял счет, а через две минуты с его передачи Павел Седько забил второй гол. За минуту до перерыва Владислав Климович имел отличную возможность увеличить преимущество, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.