«Это моя детская мечта!». Дебютант сборной Казахстана — о матче с Финляндией
Защитник сборной Казахстана Максат Тайкенов прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Финляндии, сообщает KazFootball.kz.
Защитник сборной Казахстана Максат Тайкенов прокомментировал матч квалификации чемпионата мира-2022 против Финляндии, сообщает KazFootball.kz.
— Максат, поздравляем с дебютом. Что скажешь по игре с Финляндией?
— Большое спасибо. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Талгата Маруановича и весь тренерский штаб за предоставленную возможность. Первая игра — поначалу переживал,
— Болельщики в один голос говорят, если не считать таких игроков, как Похьянпало и Пукки, то Финляндия не выглядит таким уж грозным соперником. Такого соперника можно и переигрывать в домашних стенах в
— Конечно, можно переигрывать. Финляндия совсем недавно выступала на Евро-2020. Я считаю, что мы не сильно уступали своему оппоненту. Моменты были и у соперника, и у нас. К сожалению, нам не хватило везения.
— Много ли людей тебя поздравили с дебютом за сборную?
— Да, получил очень много поздравлений. Всем большое спасибо. Буду стараться не зацикливаться на достигнутом успехе и выкладываться на полную.
Напомним, сборная Казахстана проиграла Финляндии в гостях со счетом 0:1. Единственный гол на 60-й минуте забил форвард «Байера» Йоэль Похьянпало. Это второе поражение подопечных Талгата Байсуфинова в отборе.
Максат Тайкенов вышел в стартовом составе и отыграл 72 минуты. Вместо него на поле вышел Исламбек Куат.