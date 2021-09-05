«Это моя детская мечта!». Дебютант сборной Казахстана — о матче с Финляндией

— Максат, поздравляем с дебютом. Что скажешь по игре с Финляндией?

— Большое спасибо. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Талгата Маруановича и весь тренерский штаб за предоставленную возможность. Первая игра — поначалу переживал, где-то до 20-й минуты, потом уже собрался и считаю, что показал хорошую игру. Для меня огромная честь выступать за сборную Казахстана. Это моя детская мечта!

— Болельщики в один голос говорят, если не считать таких игроков, как Похьянпало и Пукки, то Финляндия не выглядит таким уж грозным соперником. Такого соперника можно и переигрывать в домашних стенах в Нур-Султане. Как ты считаешь?

— Конечно, можно переигрывать. Финляндия совсем недавно выступала на Евро-2020. Я считаю, что мы не сильно уступали своему оппоненту. Моменты были и у соперника, и у нас. К сожалению, нам не хватило везения.

— Много ли людей тебя поздравили с дебютом за сборную?

— Да, получил очень много поздравлений. Всем большое спасибо. Буду стараться не зацикливаться на достигнутом успехе и выкладываться на полную.

Напомним, сборная Казахстана проиграла Финляндии в гостях со счетом 0:1. Единственный гол на 60-й минуте забил форвард «Байера» Йоэль Похьянпало. Это второе поражение подопечных Талгата Байсуфинова в отборе.