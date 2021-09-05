Сборная Аргентины ушла с поля в матче с Бразилией

Матч был приостановлен через несколько минут после начала. Аргентинская команда решила уйти с поля, в то время как бразильцы остались на газоне.

Аргентинцы покинули поле после того, как на него вышли бразильские полицейские. Они намеревались арестовать четырёх игроков сборной, которых хотели депортировать.

Ранее стало известно, что бразильские власти заподозрили Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.