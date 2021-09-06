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00:08 (мск), источник: ТАСС

Сборная Италии по футболу установила рекорд мира по продолжительности беспроигрышной серии

ТАСС, 5 сентября. Сборная Италии в гостях сыграла вничью с командой Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча группы С завершилась со счетом 0:0.

Италия
ШвейцарияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команда Италии не проиграла в 36-м матче подряд, что является новым мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало сборным Испании (2007−2009) и Бразилии (1993−1996), которые не проигрывали на протяжении 35 матчей. В последний раз подопечные Роберто Манчини потерпели поражение в 2018 году в матче Лиги наций с командой Португалии (0:1).

Итальянцы лидируют в группе С, набрав 11 очков в пяти матчах. Швейцарцы идут вторыми (7 очков после 3 игр), далее располагаются сборные Болгарии (5 очков после 5 матчей), Северной Ирландии (4 очка после 3 встреч) и Литы (0 очков в 4 играх).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа C, 5.09.2021, 21:45

Швейцария0Италия0

В матче группы B сборная Испании обыграла команду Грузии (4:0), а греки сыграли вничью со сборной Косова (1:1). Испанцы лидируют в группе с 10 очками в пяти встречах, далее следуют команды Швеции (9 очков, 3 матча), Косова (4 очка, 4 игры), Греции (3 очка, 3 матча) и Грузии (1 очко, 5 игр).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 5.09.2021, 21:45

Испания4Грузия0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа B, 5.09.2021, 21:45

Косово1Греция1

В группе Е бельгийцы обыграли чехов со счетом 3:0 и продолжают возглавлять таблицу, имея в активе 13 очков после пяти встреч. Следом располагаются сборные Чехии (7 очков, 5 игр), Уэльса (6 очков, 3 матча), Белоруссии (3 очка, 4 встречи) и Эстонии (0 очков, 3 игры).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа E, 5.09.2021, 21:45

Бельгия3Чехия0

В группе I поляки победили команду Сан-Марино со счетом 7:1. Лидируют в группе англичане, в активе которых 15 очков в пяти встречах, далее идут поляки (10 очков, 5 матчей), албанцы (9 очков, 5 игр), венгры (7 очков, 5 встреч), андоррцы (3 очка, 5 матчей) и санмаринцы (0 очков, 5 игр).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа I, 5.09.2021, 21:45

Сан-Марино1Польша7

В группе J сборная Германии разгромила команду Армении (6:0), а румыны оказались сильнее команды Лихтенштейна (2:0). Немцы лидируют в группе с 12 очками после 5 матчей, далее располагаются армяне (10 очков, 5 игр), румыны (9 очков, 5 встреч), команды Северной Македонии (8 очков, 5 матчей), Исландии (4 очка, 5 игр) и Лихтенштейна (0 очков, 5 встреч).

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 5.09.2021, 21:45

Румыния2Лихтенштейн0

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа J, 5.09.2021, 21:45

Германия6Армения0
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