Форвард «Локомотива» Камано может задержаться в Гвинее из-за госпереворота
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в Москву вовремя
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в Москву вовремя
Игрок был вызван в расположение сборной на отборочные матчи ЧМ-2022.
Однако накануне в Гвинее случился вооружённый переворот. Сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.
В связи с этим был отменён матч отбора ЧМ-2022 между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться в понедельник, 6 сентября. Напомним, 1 сентября гол Камано помог сборной Гвинеи сыграть вничью со сборной
Камано перешел в «Локомотив» летом прошлого года, подписав контракт до 2024 года. Свой следующий матч в чемпионате России железнодорожники проведут 11 сентября. В этот день команда сыграет с «Крыльями Советов».