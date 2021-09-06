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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Локомотива» Камано может задержаться в Гвинее из-за госпереворота

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может не вернуться в Москву вовремя из-за вооружённого переворота в Гвинее.

Гвинея
ЛокомотивОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Игрок был вызван в расположение сборной на отборочные матчи ЧМ-2022.

Однако накануне в Гвинее случился вооружённый переворот. Сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента, приостановила действие конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

В связи с этим был отменён матч отбора ЧМ-2022 между сборными Гвинеи и Марокко, который должен был состояться в понедельник, 6 сентября. Напомним, 1 сентября гол Камано помог сборной Гвинеи сыграть вничью со сборной Гвинеи-Бисау (1:1) в отборочной стадии ЧМ-2022.

Камано перешел в «Локомотив» летом прошлого года, подписав контракт до 2024 года. Свой следующий матч в чемпионате России железнодорожники проведут 11 сентября. В этот день команда сыграет с «Крыльями Советов».

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