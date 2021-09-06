Куртуа пропустит встречу против Белоруссии из-за матча «Реала»

"Я особенно рад, что мы не уступили. Наша защита действительно прошла испытания. Чешская команда не облегчила нам задачу, но мы все делали свое дело хорошо. Мы знали, что нам нужно делать. В начале второго тайма мы, может быть, были слишком расслаблены, позволив Чехии взять игру под контроль, но мы отреагировали соответствующим образом.