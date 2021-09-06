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12:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куртуа пропустит встречу против Белоруссии из-за матча «Реала»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).

Бельгия
БеларусьОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

"Я особенно рад, что мы не уступили. Наша защита действительно прошла испытания. Чешская команда не облегчила нам задачу, но мы все делали свое дело хорошо. Мы знали, что нам нужно делать. В начале второго тайма мы, может быть, были слишком расслаблены, позволив Чехии взять игру под контроль, но мы отреагировали соответствующим образом.

Я не поеду с командой в Белоруссию. У меня очень важная игра с «Реалом», меня ждет долгая поездка. Думаю, это также дает хорошую возможность сыграть другому вратарю", — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку во вчерашней игре против Чехии (3:0) получил желтую карточку, которая стала для него второй в нынешней квалификации.

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