Куртуа пропустит встречу против Белоруссии из-за матча «Реала»
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Чехии (3:0).
"Я особенно рад, что мы не уступили. Наша защита действительно прошла испытания. Чешская команда не облегчила нам задачу, но мы все делали свое дело хорошо. Мы знали, что нам нужно делать. В начале второго тайма мы, может быть, были слишком расслаблены, позволив Чехии взять игру под контроль, но мы отреагировали соответствующим образом.
Я не поеду с командой в Белоруссию. У меня очень важная игра с «Реалом», меня ждет долгая поездка. Думаю, это также дает хорошую возможность сыграть другому вратарю", — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку во вчерашней игре против Чехии (3:0) получил желтую карточку, которая стала для него второй в нынешней квалификации.