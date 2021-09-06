Сборная Аргентины улетела из Бразилии после прерванного матча ЧМ

«Мы направляемся домой», — написали футболисты и выложили фотографию из самолета.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ также передает, что федеральная полиция не собирается расследовать факт нарушения игроками сборной Аргентины правил въезда в страну. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов опросили спортсменов в аэропорту, после чего им было рекомендовано покинуть Бразилию.

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Ранее сообщалось, что матч между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года был прерван. На десятой минуте произошла потасовка между аргентинскими игроками и членами тренерского штаба соперника. Причиной стало появление на поле бразильских полицейских и представителей министерства здравоохранения страны. Это не устроило аргентинскую команду, и игроки приняли решение уйти в подтрибунное помещение. На тот момент счет во встрече был 0:0.