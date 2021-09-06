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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Бразильская полиция не будет расследовать нарушение карантина аргентинскими игроками

Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины. Об этом сообщает Globo.

Бразилия
АргентинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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По информации источника, четверо аргентинских футболистов не подпадут под расследование за нарушение закона Бразилии о здравоохранении.

Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.

Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.

Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой.

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