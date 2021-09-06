Бразильская полиция не будет расследовать нарушение карантина аргентинскими игроками
Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины. Об этом сообщает Globo.
Полиция Бразилии не будет расследовать нарушение карантина игроками сборной Аргентины. Об этом сообщает Globo.
По информации источника, четверо аргентинских футболистов не подпадут под расследование за нарушение закона Бразилии о здравоохранении.
Ранее власти Бразилии хотели депортировать четырёх футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.
Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч.
Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой.