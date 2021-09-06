Сборная Казахстана по футболу понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022

Несмотря на усилия менеджмента сборной, Алипу не успели оформить визу. Когда федерация подавала документы, Нуралы выступал в Лиге конференций и его паспорт физически не мог находиться в посольстве. Футболист уже улетел из Хельсинки в Казахстан.

Также из-за визовых проблем в сборной отсутствует капитан команды Азат Нургалиев. При этом в расположении сборной находится Бахтиер Зайнутдинов, который по аналогичной причине пропустил предыдущую игру с Финляндией (0:1).