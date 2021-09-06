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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу понесла серьезную потерю перед следующим матчем в отборе ЧМ-2022

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана Нуралы Алип не сыграет в предстоящем отборочном матче чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Казахстан
Босния и ГерцеговинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Несмотря на усилия менеджмента сборной, Алипу не успели оформить визу. Когда федерация подавала документы, Нуралы выступал в Лиге конференций и его паспорт физически не мог находиться в посольстве. Футболист уже улетел из Хельсинки в Казахстан.

Также из-за визовых проблем в сборной отсутствует капитан команды Азат Нургалиев. При этом в расположении сборной находится Бахтиер Зайнутдинов, который по аналогичной причине пропустил предыдущую игру с Финляндией (0:1).

Напомним, матч с Боснией и Герцеговиной состоится в ночь на 8 сентября в Зенице. Начало — в 00:45 по времени Нур-Султана. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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Финляндия
1:0
Первый тайм: 0:0
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