Честь Смолова: повторит ли лучший снайпер РПЛ успех матча с Кипром

Первый сбор российских футболистов под руководством нового главного тренера Валерия Карпина подходит к концу. Им осталось провести последний в этом месяце матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Сборная России 7 сентября встретится с Мальтой, игру в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Капитан

Матчу на московском стадионе «Открытие Банк Арена» предшествовали домашняя нулевая ничья с Хорватией и гостевая победа над Кипром (2:0). Сейчас наша сборная делит лидерство в группе с хорватами. Вновь у команды поменяется капитан. Изначально объявили, что капитанская повязка сборной пока не будет иметь постоянного хозяина. Против Хорватии капитаном был Георгий Джикия, в игре против Кипра — Дмитрий Баринов. Оба этих игрока приходили вместе с Валерием Карпиным на пресс-конференции перед соответствующими матчами.

6 сентября перед игрой с Мальтой на брифинг прибыл Фёдор Смолов, который прокомментировал также новые порядки в сборной, включая новый режим питания. Ещё перед матчем с Хорватией стало известно, что штаб Карпина исключил из питания футболистов сахар.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Карпин начал с нулей

— Не знаю насчет капитанской повязки. Капитана назначает главный тренер, — сообщил «Известиям» Смолов. — Неизвестно, буду ли я играть с Мальтой. А там видно будет. У нас достаточно плотный ежедневный график, много теоретических занятий. Это связано с тем, что у нас новые требования, нужно постараться их все как можно быстрее усвоить. По поводу питания: у нас и в «Локомотиве» такого же плана всё. И я сам для себя ещё весной решил исключить сахар. Поэтому мне в сборной не так сложно было перестроиться. Мне нормально — вкус еды иначе ощущается.

Тему капитанской повязки разъяснил также и Карпин. Кроме того, он ещё раз подчеркнул, что в выборе основного голкипера на матчи решающее слово — за тренером вратарей сборной Виталием Кафановым.

— Решающим остается мнение Виталия Витальевича, — сказал «Известиям» Карпин. — Я, естественно, могу высказать своё, но решение — за Кафановым. Капитана мы выбираем не рулеткой, а исходя из состава на конкретный матч. На Хорватию был один состав, на Кипр — другой, на Мальту — третий. Из этого состава выбираем наиболее достойного на данный момент, по нашему мнению. И капитаном может стать кто угодно. Как определить? По нашим критериям. Кому-то это назначение может помочь, кому-то, наоборот, это пока груз. Много критериев, по которым можно определить капитана перед конкретной игрой.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Первая победа Карпина во главе сборной

Накануне стало ясно, что матч с Мальтой из-за травмы пропустит полузащитник Александр Головин, отыгравший две предыдущие встречи. Это заставит Карпина перестраивать среднюю линию. При этом главный тренер национальной команды сообщил, что вряд ли в ближайшей встрече выйдет на поле защитник Марио Фернандес. Он не доиграл из-за повреждения матч с Хорватией и пропустил матч на Кипре. Пока россиянин бразильского происхождения тренируется по индивидуальной программе.

— Когда кто-то из лидеров выпадает, это, конечно, сказывается, — поделился наблюдением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Но могут выйти запасные, которые себя хорошо проявят. И учитывая то, что в национальной команде собраны лучшие футболисты страны, они способны качественно заменить основу и хорошо себя проявить на фоне Мальты.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 7.09.2021, 21:45 Россия - Мальта -

Соперник

Мальтийцы считаются самым простым соперником в нынешней группе. Обычно эта сборная оказывается по итогам любого отбора на последнем месте. Её принято относить к «футбольным карликам» наряду с Андоррой, Люксембургом, Лихтенштейном, Фарерскими островами и Сан-Марино. Тем не менее главный тренер подчеркнул, что мальтийцев его команда внимательно изучала.

— С нынешними технологиями проблем изучить соперника нет, поэтому как изучали Хорватию и Кипр — так же изучили и Мальту, — заявил «Известиям» Валерий Карпин. — Ничего другого тут нет. С таким же уважением относимся к ближайшему сопернику, как и к двум предыдущим. Мальтийцы смелые и бесшабашные. Я бы сказал, что, с одной стороны, бесшабашные, а с другой — дисциплинированные. Ребята понимают, что мы хотим от них в игре. А получится ли — посмотрим завтра.

Но в этом отборе Мальта набрала уже четыре очка. Сначала она сыграла дома вничью со Словакией (1:1), а потом разгромила на своем поле Кипр (3:0). При этом сборная России своего ближайшего соперника одолела на старте отбора. В марте, ещё под руководством Станислава Черчесова, наши выиграли 3:1.

Я бы не ждал опасности от Мальты. Ждал бы быстрого первого гола России, чтобы смотреть и наслаждаться ее игрой. А сейчас, в современном футболе, играть умеют все. Но всё же уровень ближайшего соперника не такой высокий, чтобы переживать за результат. Дмитрий Булыкин

С Хорватией и Кипром Валерий Карпин проводил ротацию на отдельных позициях. И если замена Марио Фернандеса на матч с Кипром была вынужденной, а отсутствие Рифата Жемалетдинова в игре с Хорватией было вызвано его дисквалификацией из-за перебора желтых карточек, то лучшего бомбардира нынешнего чемпионата России (шесть голов в шести турах) Фёдора Смолова главный тренер не выпустил против хорватов осознанно.

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Зато Смолов вышел против киприотов и сделал две голевые передачи. Особенно качественно в эпизоде со вторым голом сработала его связка с Рифатом Жемалетдиновым, крайне эффективная в нынешнем сезоне в составе «Локомотива».

— Из-за травмированных игроков будет ротация, но несущественная по сравнению с матчем на Кипре, — сказал Дмитрий Булыкин. — И мы увидим впереди нападающих, которые реализуют свои моменты. Я имею в виду Смолова.

Матч с Мальтой начнется в 21:45 мск. На данный момент пройдена половина отборочного турнира: сыграно пять туров из десяти. В группе H с десятью очками лидируют Хорватия и Россия. Семь очков — у Словении, шесть — у Словакии, по четыре — у Мальты и Кипра. Победитель группы напрямую выйдет на чемпионат мира, который пройдет в конце 2022 года в Катаре. Команда, занявшая второе место, в марте сыграет стыковые матчи с аналогичной сборной из другой группы.