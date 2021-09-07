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13:48 (мск), источник: РБК

Сохранит ли Россия лидерство в группе. Чего ждать от матча с Мальтой

Во вторник сборная России проведет домашний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Мальтой. О турнирных раскладах, состоянии команд, истории встреч и шансах на победу — в материале РБК.

Россия
МальтаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Турнирные расклады

Позади первый круг отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. По его итогам сборная России является лидером группы H. Команда одержала три победы (над Мальтой 3:1, Словенией 2:1 и Кипром 2:0), один раз сыграла вничью (с Хорватией 0:0) и потерпела одно поражение (от Словакии 1:2). Россияне набрали 10 очков. Столько же имеют хорваты, которые идут вторыми из-за меньшего количества забитых мячей.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 7.09.2021, 21:45

Россия-Мальта-

Календарь оставшихся матчей практически не оставляет России права на ошибку. Дело в том, что главный соперник — Хорватия — во втором круге все сложные игры (Словения, Словакия и Россия) проведет дома и, соответственно, будет иметь хорошие шансы на победы. На выезде хорваты встретятся только с аутсайдерами группы Кипром и Мальтой.

Поэтому России, чтобы выйти на чемпионат мира напрямую, нежелательно терять очки ни в одной из оставшихся встреч. При таком раскладе судьба путевки в Катар, скорее всего, решится в последнем туре в матче Хорватия — Россия.

Турнирная таблица

  1. Россия — 10 очков;
  2. Хорватия — 10;
  3. Словения — 7;
  4. Словакия — 6;
  5. Мальта — 4;
  6. Кипр — 4.

История встреч

Россия до текущей отборочной кампании встречалась с Мальтой только однажды — 7 февраля 1996 года в товарищеском матче, который завершился победой россиян 2:0.

В первом круге нынешнего квалификационного турнира победа, как уже отмечалось, также осталась за Россией. 24 марта на Мальте россияне победили 3:1 благодаря голам Марио Фернандеса, Артема Дзюбы и Александра Соболева. Двое последних в предстоящий вторник на поле не выйдут. Новый главный тренер сборной Валерий Карпин решил пока не приглашать их в национальную команду.

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Что известно о Мальте

Мальта считается одним из футбольных «карликов», заведомым аутсайдером любой отборочной группы к чемпионату мира или Европы.

Мальта девять раз пыталась пробиться в финальную стадию чемпионатов мира и восемь раз занимала последнее место, еще однажды — предпоследнее. Из 11 попыток отобраться на Евро также не было ни одной удачной — во всех случаях команда замыкала таблицу.

Но сейчас Мальта идет не на привычной последней позиции. В рамках нынешнего отбора команда смогла на своем поле одержать победу над Кипром (3:0) и увезти ничью из Словакии (2:2). Это — самый успешный результат в истории Мальты в квалификациях к чемпионатам мира. Ранее таковыми являлись кампании к мировым первенствам 1994 и 2014 годов, в рамках которых мальтийцы побеждали Эстонию (1:0) и Армению (1:0). Сейчас же после всего пяти матчей у команды уже четыре очка.

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Потеря и возвращения

В состав сборной России должен вернуться полузащитник Алексей Ионов. Он вместе с защитником Марио Фернандесом пропустил матч с Кипром (2:0) по рекомендации медицинского штаба. Фернандес, в отличие от Ионова, не сможет выйти на поле и в игре с Мальтой.

Во встрече с Кипром получил повреждение один из лидеров сборной, выступающий за «Монако» Александр Головин. Его заменили на 68-й минуте. Хавбек не сможет сыграть с Мальтой из-за «небольшого повреждения мышц бедра». Головин покинул расположение сборной и вернулся в клуб.

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Шансы на победу

Пока сборная России провела под руководством Карпина два матча. Оценить однозначно ни содержание игры, ни результат нельзя.

Что касается содержания, то о нем после матча с Кипром критически отозвался сам Карпин. Он заявил, что «игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут». «То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после нее — очень плохо. Причина — функциональное состояние», — уточнил тренер.

Четыре очка из шести можно назвать приемлемым результатом. Но в домашней игре с Хорватией многие рассчитывали на большее. Да, хорваты — действующие финалисты чемпионата мира, однако на поле они вышли без ряда основных игроков, включая полузащитника «Реала» Луку Модрича.

Несмотря на новый тренерский штаб, перестройку игры, травму Головина и пока не самые качественные действия Россия должна побеждать Мальту. Букмекеры оценивают вероятность выигрыша гостей коэффициентом 24. Хозяев — 1,12.

«Недооценки не будет, потому что все прекрасно понимают, какой сложный отбор на чемпионат мира. Все прекрасно понимают важность первого места в отборочной группе», — заверил нападающий сборной России Федор Смолов.

Константн Нужденов

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