Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не вернется в сборную России.
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не вернется в сборную России.
Футболист заявил, что принял решение завершить карьеру в национальной команде в 2018 году и не намерен его менять.
«Одно дело —
Голкипер дебютировал в составе сборной России в 2004 году. Он принял участие в 110 матчах, в которых пропустил 95 мячей. Вместе с национальной командой он стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии.