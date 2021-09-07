Акинфеев объяснил отказ от возвращения в сборную России

«Одно дело — какой-то форс-мажор, как с Украиной. С другой стороны, я сказал в своем обращении, что мне хочется видеть новые лица среди вратарей, чтобы они прогрессировали, потому что в 36 лет трудно прогрессировать и нужно играть на стабильно хорошем уровне. И эти ребята должны заслуживать место в сборной и тянуть ее наверх, я со всеми хорошо поговорил, мы пообщались, посмеялись, но свое решение менять не буду, я дал слово родителям, семье, буду его держать до конца», — сказал Акинфеев в интервью телеканалу «Россия 24».





Голкипер дебютировал в составе сборной России в 2004 году. Он принял участие в 110 матчах, в которых пропустил 95 мячей. Вместе с национальной командой он стал обладателем бронзы чемпионата Европы 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии.