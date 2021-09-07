В сборной нет постоянного капитана. Это проблема?
И почему за всю историю России у команды был только один крутой кэп?
И почему за всю историю России у команды был только один крутой кэп?
С такой проблемой сборная России ещё не сталкивалась. Хотя насторожить могли чуть ли не первые слова Валерия Карпина о том, что Дзюба больше не капитан сборной. Нового должна выбрать команда. А Дзюбы там, как вы знаете, нет.
Все тренировки перед игрой с Хорватией общественность гадала, кто натянет повязку на руку. Но Георгий Джикия накануне матча сделал мегастранное заявление: капитана нет, а лидеры все одновременно. Парадоксально и удивительно. Даже в самые критические моменты тренеры сборной находили игроков, которые надевали повязку. Иногда выбор был странным — Юрий Газинский, Фёдор Смолов или Евгений Алдонин. Но в этом не видели глобальной проблемы. А вот когда капитана нет — эмоции странные.
Неужели среди 30 футболистов не найти одного харизматичного лидера на долгие годы? Тем более тот же Джикия и Гильерме — капитанят в своих командах. Но Карпин не торопится. Возможно, не зря.
Если погружаться в исторический контекст, то у сборной России был только один крутой лидер, который не снимал повязку много лет — это нынешний ассистент Карпина Виктор Онопко. Впервые он надел повязку в 1993-м, когда менялся ею с Шалимовым и Черчесовым. В те годы Садырин так и не мог решить, кому она подходит больше. Но с приходом Романцева вопросов не возникало — только Бышовец в 1998-м ненадолго забрал повязку у Виктора, потому что сам выбирал кэпа. И после ухода Анатолия Фёдоровича из сборной Онопко вернул себе этот статус. Всего с повязкой он набегал 87 матчей — примерно на такое количество игр и должны выбирать капитанов в здоровой сборной.
Однако до второго места — гигантский отрыв. Андрей Аршавин с 39 матчами выглядит
Третье место у Артёма Дзюбы — 27 матчей. Его историю капитанства вы точно знает не хуже меня — успех на домашнем ЧМ вместе со статусом самого популярного футболиста страны и признанием от Черчесова.
Вряд ли Карпин видит большую перспективу в передаче повязки Дзюбе даже на короткий срок. Он точно понимает: вряд ли Артём сохранит уровень (который сначала надо вернуть) на долгое время. Этой сборной нужен молодой, но очень подходящий под эту роль человек. Так что сейчас время экспериментов — Джикия, Баринов, возможно, Головин? Он уже надевал повязку в «Монако». Все эти парни подходят на роль лидера сборной на ближайшие 5−6 лет — приличный срок, чтобы отыграть хотя бы 50+ матчей.
Очевидно, что это стратегический выбор. Пока же на Мальту ждём нового кэпа. Интересно, кто следующий?
А вот что думает о сложившейся ситуации спортивный психолог Вадим Гущин (доктор медицинских наук. Работал со сборной России по теннису).
— В последние годы капитаном сборной был Дзюба — человек с явными лидерскими качествами, которые не подвергались сомнению. И, соответственно, не возникало никаких проблем. По моим ощущениям, Артём при Карпине играть не будет. Это понятно всем. Сейчас явного лидера у команды нет. Ещё Черчесов начал смену поколений: люди, которые на чемпионате мира сделали результат, постепенно уходят в историю.
И сейчас строится новая команда, коллектив в процессе становления, и атмосфера в нём только формируется. Поэтому непонятно, кто лидер процесса. Есть несколько людей, которые претендуют на эту роль. Но сейчас главному тренеру попасть в ноту трудно. Назначение
— Насколько в современной футбольной команде роль капитана в принципе важна? Или повязка стала формальностью?
— Она формальна только в случае, когда в коллективе несколько лидеров. А это бывает далеко не всегда. А если в команде есть сильные личности, их роль видна и очевидна. Сейчас есть тенденция делать капитаном вратаря. На мой взгляд, лидер должен быть в гуще игры. Но не всегда в поколении даже хороших игроков есть настоящий капитан — ведь это человек, который тонко чувствует партнёров и управляет ими психологическими методами. При этом, подчеркну, команда может быть хорошей. Но капитан делает её сильнее.
— Сколько времени занимает процесс становления коллектива?
— Зависит от Валерия Георгиевича. Как только он определится с игроками, которые станут основными в ближайшие 5−7 лет, тогда и будет понятен лидер. Моя личная надежда — на молодых динамовцев. Возможно, эти ребята смогут стать лидерами в будущем. Повторюсь, становление продолжается. У нас была команда на чемпионате мира в России. Там играли лидеры — Дзюба, Акинфеев, остальные. Но эта команда прекратила своё существование.
— Многие считают, что хорошие шансы получить капитанскую повязку у Джикии, Баринова и Марио…
— Заметили, что называете игроков преимущественно обороняющихся? В моём понимании, в хорошо играющей команде капитаном должен быть игрок полузащиты, нацеленный на атаку. Ничего не имею против Джикии, Фернандеса. У них есть лидерские задатки. Но это не совсем то. Давайте немного подождём и пока не будем торопиться.
Дмитрий Зимин