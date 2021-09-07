В сборной нет постоянного капитана. Это проблема?

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С такой проблемой сборная России ещё не сталкивалась. Хотя насторожить могли чуть ли не первые слова Валерия Карпина о том, что Дзюба больше не капитан сборной. Нового должна выбрать команда. А Дзюбы там, как вы знаете, нет.

Все тренировки перед игрой с Хорватией общественность гадала, кто натянет повязку на руку. Но Георгий Джикия накануне матча сделал мегастранное заявление: капитана нет, а лидеры все одновременно. Парадоксально и удивительно. Даже в самые критические моменты тренеры сборной находили игроков, которые надевали повязку. Иногда выбор был странным — Юрий Газинский, Фёдор Смолов или Евгений Алдонин. Но в этом не видели глобальной проблемы. А вот когда капитана нет — эмоции странные.

Неужели среди 30 футболистов не найти одного харизматичного лидера на долгие годы? Тем более тот же Джикия и Гильерме — капитанят в своих командах. Но Карпин не торопится. Возможно, не зря.

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Если погружаться в исторический контекст, то у сборной России был только один крутой лидер, который не снимал повязку много лет — это нынешний ассистент Карпина Виктор Онопко. Впервые он надел повязку в 1993-м, когда менялся ею с Шалимовым и Черчесовым. В те годы Садырин так и не мог решить, кому она подходит больше. Но с приходом Романцева вопросов не возникало — только Бышовец в 1998-м ненадолго забрал повязку у Виктора, потому что сам выбирал кэпа. И после ухода Анатолия Фёдоровича из сборной Онопко вернул себе этот статус. Всего с повязкой он набегал 87 матчей — примерно на такое количество игр и должны выбирать капитанов в здоровой сборной.

Однако до второго места — гигантский отрыв. Андрей Аршавин с 39 матчами выглядит как-то нелепо. Гус Хиддинк сделал его лидером, Андрей выходил с повязкой весь отбор на Евро-2008, но после удаления в игре с Андоррой лишился повязки. На весь 2008 год она перешла к Семаку. Но в 2009-м вновь вернулась к Аршавину и обволакивала его бицепс до 2012 года и слов про ожидания и проблемы.

Третье место у Артёма Дзюбы — 27 матчей. Его историю капитанства вы точно знает не хуже меня — успех на домашнем ЧМ вместе со статусом самого популярного футболиста страны и признанием от Черчесова.

Дальше нет ни одного игрока, кто надевал повязку хотя бы 20 раз.

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Вряд ли Карпин видит большую перспективу в передаче повязки Дзюбе даже на короткий срок. Он точно понимает: вряд ли Артём сохранит уровень (который сначала надо вернуть) на долгое время. Этой сборной нужен молодой, но очень подходящий под эту роль человек. Так что сейчас время экспериментов — Джикия, Баринов, возможно, Головин? Он уже надевал повязку в «Монако». Все эти парни подходят на роль лидера сборной на ближайшие 5−6 лет — приличный срок, чтобы отыграть хотя бы 50+ матчей.

Очевидно, что это стратегический выбор. Пока же на Мальту ждём нового кэпа. Интересно, кто следующий?

Мнение

А вот что думает о сложившейся ситуации спортивный психолог Вадим Гущин (доктор медицинских наук. Работал со сборной России по теннису).

— В последние годы капитаном сборной был Дзюба — человек с явными лидерскими качествами, которые не подвергались сомнению. И, соответственно, не возникало никаких проблем. По моим ощущениям, Артём при Карпине играть не будет. Это понятно всем. Сейчас явного лидера у команды нет. Ещё Черчесов начал смену поколений: люди, которые на чемпионате мира сделали результат, постепенно уходят в историю.

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И сейчас строится новая команда, коллектив в процессе становления, и атмосфера в нём только формируется. Поэтому непонятно, кто лидер процесса. Есть несколько людей, которые претендуют на эту роль. Но сейчас главному тренеру попасть в ноту трудно. Назначение кого-то на постоянной основе — поверхностное решение. Пусть сначала коллектив сложится, ведь это непростой процесс. И потом, возможно, проявится лидер.

— Насколько в современной футбольной команде роль капитана в принципе важна? Или повязка стала формальностью?

— Она формальна только в случае, когда в коллективе несколько лидеров. А это бывает далеко не всегда. А если в команде есть сильные личности, их роль видна и очевидна. Сейчас есть тенденция делать капитаном вратаря. На мой взгляд, лидер должен быть в гуще игры. Но не всегда в поколении даже хороших игроков есть настоящий капитан — ведь это человек, который тонко чувствует партнёров и управляет ими психологическими методами. При этом, подчеркну, команда может быть хорошей. Но капитан делает её сильнее.

— Сколько времени занимает процесс становления коллектива?

— Зависит от Валерия Георгиевича. Как только он определится с игроками, которые станут основными в ближайшие 5−7 лет, тогда и будет понятен лидер. Моя личная надежда — на молодых динамовцев. Возможно, эти ребята смогут стать лидерами в будущем. Повторюсь, становление продолжается. У нас была команда на чемпионате мира в России. Там играли лидеры — Дзюба, Акинфеев, остальные. Но эта команда прекратила своё существование.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRGyBPAtkl7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" ><div > <a href="https://www.instagram.com/p/CRGyBPAtkl7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank"> <div > <div ></div> <div > <div ></div> <div ></div></div></div><div ></div> <div ><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div > <div > View this post on Instagram</div></div><div ></div> <div ><div> <div ></div> <div ></div> <div ></div></div><div > <div ></div> <div ></div></div><div > <div ></div> <div ></div> <div ></div></div></div> <div > <div ></div> <div ></div></div></a><p ><a href="https://www.instagram.com/p/CRGyBPAtkl7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank">A post shared by Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие считают, что хорошие шансы получить капитанскую повязку у Джикии, Баринова и Марио…

— Заметили, что называете игроков преимущественно обороняющихся? В моём понимании, в хорошо играющей команде капитаном должен быть игрок полузащиты, нацеленный на атаку. Ничего не имею против Джикии, Фернандеса. У них есть лидерские задатки. Но это не совсем то. Давайте немного подождём и пока не будем торопиться.