Аргентина за 50 минут до игры с Бразилией узнала о требовании исключить из заявки 4 игроков из АПЛ
Представители сборной Аргентины заранее знали, что четыре футболиста из АПЛ не имели права принимать участия в матче квалификации ЧМ-2022 с Бразилией.
Представители сборной Аргентины заранее знали, что четыре футболиста из АПЛ не имели права принимать участия в матче квалификации ЧМ-2022 с Бразилией.
5 сентября
Однако, по информации Globo Esporte, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) накануне матча делала официальный запрос в Минздрав Бразилии относительно статуса игроков. Отрицательный ответ пришел лишь за 50 минут до начала матча. Аргентинцы уже были на стадионе, когда им сообщили, что четыре футболиста должны остаться в отеле.
Аргентинская делегация и Конфедерация футбола Южной Америки получили документы, позволяющие в соответствии с рекомендациями местных властей исключить игроков из заявки, но Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро все равно вышли в стартовом составе на поле «Арены Коринтианс».
Напомним, в Национальном агентстве наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) заявили, что Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро пересекли границу страны с нарушениями.
Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока Аргентины предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.
Сегодня стало известно, что Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро досрочно отпущены в свои клубы перед матчем Аргентины с Боливией.