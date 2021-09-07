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14:53 (мск), источник: Sports.Ru

Аргентина за 50 минут до игры с Бразилией узнала о требовании исключить из заявки 4 игроков из АПЛ

Представители сборной Аргентины заранее знали, что четыре футболиста из АПЛ не имели права принимать участия в матче квалификации ЧМ-2022 с Бразилией.

Аргентина
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

5 сентября из-за четырех игроков аргентинцев — Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндии (оба — «Астон Вилла»), Джовани Ло Чельсо и Кристиана Ромеро (оба — «Тоттенхэм») — власти Бразилии остановили, а затем перенесли матч Бразилия — Аргентина в Сан-Паулу.

Аргентинская сторона заявила, что ничего не знала о запрете на выступление для этих игроков.
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Однако, по информации Globo Esporte, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) накануне матча делала официальный запрос в Минздрав Бразилии относительно статуса игроков. Отрицательный ответ пришел лишь за 50 минут до начала матча. Аргентинцы уже были на стадионе, когда им сообщили, что четыре футболиста должны остаться в отеле.

Аргентинская делегация и Конфедерация футбола Южной Америки получили документы, позволяющие в соответствии с рекомендациями местных властей исключить игроков из заявки, но Мартинес, Ло Чельсо и Ромеро все равно вышли в стартовом составе на поле «Арены Коринтианс».


Напомним, в Национальном агентстве наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) заявили, что Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро пересекли границу страны с нарушениями.

Все прибывающие в Бразилию из Великобритании должны пройти 14-дневный карантин. Anvisa утверждает, что четыре игрока Аргентины предоставили сотрудникам иммиграционной службы ложные сведения, заявив, что не посещали Великобританию в последнее время.

Сегодня стало известно, что Мартинес, Буэндиа, Ло Чельсо и Ромеро досрочно отпущены в свои клубы перед матчем Аргентины с Боливией.

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