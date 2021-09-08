Нурмагомедов — о победе сборной России в матче с Мальтой: Нормально пацаны сыграли

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«Удивил сейв Гильерме, футбол хороший. Не хочу критиковать. Нормально пацаны сыграли, три матча за неделю, семь очков — шикарно. Кто лучше — Карпин или Черчесов? Провокационный вопрос», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.