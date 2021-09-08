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10:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ

Ничьей с Хорватией для попадания в Катар может не хватить.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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После матчей Россия — Мальта (2:0), Хорватия — Словения (3:0) и Словакия — Кипр (2:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

МКомандаИВНПМО
1Хорватия64118–113
2Россия641110–413
3Словакия62317–59
4Словения62134–77
5Мальта61146–114
6Кипр61141–84

На ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

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Сравним календарь сборных топ-4 группы:

  • Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Кипром и Мальтой;
  • Россия сыграет дома с Кипром и Словакией и на выезде с Хорватией и Словенией;
  • Словения сыграет дома с Кипром и Россией и на выезде со Словакией и Мальтой;
  • Словакия сыграет дома со Словенией и на выезде с Хорватией, Россией и Мальтой.
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Хорватия практически обеспечила себе место в топ-2. Очень маловероятно, что вице-чемпионы мира потеряют очки на Кипре или Мальте, — и даже при минимальных 19 баллах у хорватов Словении или Словакии, чтобы обойти их, придется выигрывать во всех четырех оставшихся матчах. А скорее всего, команда Златко Далича наберет еще больше 19.

Для России ситуация изменилась сегодня в худшую сторону, насколько это возможно:

  • Хорватия выиграла — и кроме очного матча с Россией, осталась только встреча балканцев со словаками, в котором есть реальный шанс на потерю фаворитом группы очков.
  • Россия умудрилась забить Мальте меньше, чем хорваты словенцам, и потеряла текущее лидерство в группе по разности мячей. А еще хуже с потенциальным лидерством — с учетом календаря при равенстве по очкам после 10 туров шансы Хорватии оказаться выше сейчас намного больше. И тогда жалкие 2:0 с Мальтой могут превратиться в роковой результат — надо было забивать больше.
  • Словакия не потеряла очки с Кипром — и не отстала от России на 6 очков, как Словения.
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Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:

  • если победит Хорватию и наберет 4 очка в матчах со Словакией и Словенией;
  • если победит Хорватию, наберет 3 очка в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей;
  • если сыграет вничью с Хорватией, наберет 6 очков в матчах со Словакией и Словенией и обгонит хорватов по разности мячей.

Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но пока рассчитывать на это не стоит — главное, не проиграть в Загребе самим, а помимо этого — вообще не терять очки. Очевидно, что календарь наших соперников намного лучше даже без учета того, что они фавориты в очном матче.

Разумеется, России пока не обеспечено и второе место в группе. Словакия с плохим календарем на дистанции 4 очков от России, Словения — 6, но будет принимать нас дома, и у нее еще два матча с аутсайдерами. Поражение в матчах против словаков или словенцев может лишить Россию даже путевки в стыковые матчи.

Россия
2:0
Первый тайм: 1:0
Мальта
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