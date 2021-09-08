Жалкие 2:0 с Мальтой могут стать роковыми. Совсем не позитивные расклады для России в отборе ЧМ

После матчей Россия — Мальта (2:0), Хорватия — Словения (3:0) и Словакия — Кипр (2:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
На ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.
Сравним календарь сборных топ-4 группы:
Хорватия практически обеспечила себе место в топ-2. Очень маловероятно, что вице-чемпионы мира потеряют очки на Кипре или Мальте, — и даже при минимальных 19 баллах у хорватов Словении или Словакии, чтобы обойти их, придется выигрывать во всех четырех оставшихся матчах. А скорее всего, команда Златко Далича наберет еще больше 19.
Для России ситуация изменилась сегодня в худшую сторону, насколько это возможно:
Рассмотрим расклады, при которых команда Валерия Карпина станет первой в группе:
Возможны более запутанные расклады, если хорваты потеряют очки в других матчах, но пока рассчитывать на это не стоит — главное, не проиграть в Загребе самим, а помимо этого — вообще не терять очки. Очевидно, что календарь наших соперников намного лучше даже без учета того, что они фавориты в очном матче.
Разумеется, России пока не обеспечено и второе место в группе. Словакия с плохим календарем на дистанции 4 очков от России, Словения — 6, но будет принимать нас дома, и у нее еще два матча с аутсайдерами. Поражение в матчах против словаков или словенцев может лишить Россию даже путевки в стыковые матчи.